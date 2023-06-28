В Новосибирске осужден иностранец за пропаганду терроризма через интернет

Абдумалик Исмаилов приговорен к 3 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

— Абдумалик Исмаилов, 1999 г.р., находящийся в г. Новосибирске с нарушениями миграционного законодательства, являлся сторонником МТО «Катиба Таухид валь-Джихад»* (*Международная террористическая организация «Катиба таухид валь-Джихад» внесена в федеральный список организаций, признанных террористическими, на основании приговора Московского окружного военного суда от 05.06.2019 г.), в период 2020 — 2021 годов регулярно размещал в Интернете видеоролики с пропагандой радикального ислама, терроризма, призывами к ведению вооруженной борьбы «джихад», сценами казни и демонстрацией тел детей, погибших в результате боевых действий, — говорится в сообщении.

Он признан виновным в ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). С учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что за пределы России в Новосибирске выдворили более 40 иностранцев.