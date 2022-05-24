Бизнес, оставшийся без господдержки, разгребает последствия

В соцсетях все больше комментариев от предпринимателей, резко критикующих принципы выбора компаний, которые могут рассчитывать на господдержку. Больше всего негативных комментариев по поводу списков ОКВЭД, согласно которым бизнес может рассчитывать на получение отсрочки по налогам, в том числе УСН, социальным выплатам и т.д. Для многих предпринимателей неприятным сюрпризом стал тот факт, что их компания весной 2022 года не попала в список пострадавших отраслей, хотя в пандемию была в этом списке. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все удосужились проверить свою компанию по ИНН на сайте налоговой и узнали об отсутствии в списке льготников только после «письма счастья» с требованием погасить налоги, с последующей блокировкой счета.

Вот лишь некоторые комментарии, которые обобщенно приводят предприниматели в соцсетях:

— Все наши контрагенты оказались в списке пострадавших отраслей, а мы пролетели мимо. Как так? С одной стороны, у нас растет дебиторка из-за того, что клиенты не платят — «они пострадавшие», с другой — нас «прессует» налоговая.

— Мы оплачивали текущие налоги, надеясь после стабилизации ситуации заплатить УСН за 2021 год, а сейчас налоговая списывает средства со счетов в счет погашения УСН — и остальные платежи мы сделать не можем. Под угрозой выплата зарплаты, закупка товара, то есть продолжение деятельности

— После требования погасить УСН нам пришлось сократить сотрудников, хотя мы из последних сил сохраняли коллектив, надеясь на льготы по ФОТ, которые помогли нам во время пандемии

— Чтобы погасить налоги за 2021 год, мне пришлось взять кредит. Мне же мало проблем с логистикой, из-за которой приходится накручивать цены на товары? Теперь еще кредит в стоимость закладывать? А кошелек у покупателя не резиновый!

Часть предпринимателей языком Эзопа заявляют, что уходят «в тень» до стабилизации ситуации, так как спасение утопающих — как всегда дело рук самих утопающих.

О росте количества жалоб предпринимателей на действия налоговых органов неоднократно публично говорил председатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— Основная масса жалоб на действия налоговой связана с тем, что административное давление перешло из русла выездных проверок в разряд камеральных, с огромным количеством запросов на информацию. Причем от бизнеса требуют предоставить огромный объем данных в короткие сроки, и не всегда это можно сделать в электронном виде, а с бумагой до недавнего времени были большие сложности, — комментирует руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина. — Для компаний малого бизнеса, где не такая большая бухгалтерская служба, как у среднего и крупного бизнеса, — это серьезная проблема. На наш взгляд, с учетом наличия у налоговой современной прозрачной информационной базы налоговые органы могли бы как-то уменьшить этот прессинг. Камеральные проверки можно проводить с какой-то ограниченной периодичностью, а не направлять предпринимателям каждый день кучу запросов, на которые они обязаны отвечать под угрозой административного наказания и налоговых последствий.

По ее словам, сейчас эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» анализируют возможности внесения изменения в Налоговый кодекс РФ, чтобы упорядочить сроки периодичности проведения камеральных проверок в зависимости от оборота документов.

— Если документооборот 30 документов в месяц — это одно, а если 10 тысяч? Это вполне возможно даже в мелкой рознице. На наш взгляд, при проведении таких проверок нужно исходить из логики и здравого смысла, — говорит Пинигина.

Много запросов от бизнеса в центр «ОПОРЫ РОССИИ» поступает и по поводу того, почему предприятие не включили в перечень получателей господдержки, в том числе налоговых льгот.

— На самом деле перечень отраслей, которым доступна господдержка, сейчас гораздо шире пандемийного. Но некоторые отрасли в него почему-то не попали. Логика такого решения нам непонятна, но я думаю, что это издержки, связанные со скоростью их принятия, — поясняет собеседник редакции. — Сейчас мы аккумулируем предложения о дополнении списка ОКВЭД для включения в меры господдержки, систематизируем его и отправляем в правительство РФ. На наш взгляд, эти предложения будут услышаны, вопрос — когда. Никто целенаправленно отрасли из ОКВЭД не исключал, но формальная процедура их обратного включения в список получателей займет время, в течении которого они будут ограничены в господдержке.

Наталья Пинигина заявила, что, по ее мнению, меры господдержки можно было бы автоматически предоставлять всем компаниям, которые входят в реестр МСП, так как от санкций и их последствий пострадали практически все. Тогда бы не было такой проблемы с ОКВЭД.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, с начала 2022 года на обеспечение устойчивости экономики региона уже направлены более 18 млрд рублей: на реализацию кредитных программ выделены более 11 млрд рублей, налоговых преференций — около 4 млрд рублей, реализацию кредитных каникул — порядка 3 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» уже несколько лет «пробивает» предложение о снижении ставки УСН для малого бизнеса в регионе. А также о том, что в мае в Минфине региона сообщили о снижении поступлений в бюджет по УСН.