С дорожных знаков в Новосибирске планируют убрать указание гостиниц и СТО

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ с требованиями к дорожным знакам. Среди прочих, исключительно технических нововведений, в них появился запрет указателей гостиниц, мотелей, кемпингов и автосервисов. Такие требования вступят в силу с 2026 года, но в регионах их могут закрепить уже сейчас.

По новому ГОСТу на дорогах России появятся таблички «Глухие», «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», вертикальный знак «Стоп-линия», совмещенный знак «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства на стоянку». Помимо этого, на знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 (информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам) нельзя будет сообщать про мотели, кемпинги, гостиницы и станции техобслуживания, рассказал «Коммерсант». А вот указывать на знаках направление проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам будет по-прежнему можно.

Уточняется, что никаких объяснений таких кардинальных мер со стороны разработчика (ЦОДД Москвы и Российский институт стандартизации) не последовало. При этом руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков категорически против таких новшеств.

— Такие знаки ни в коем случае нельзя убирать. Дорожная навигация работает далеко не везде, и водитель должен понимать, где он может отдохнуть и пройти техобслуживание. Эта стандартная группа сервисных знаков и почему ее решили исключить, для меня лично, загадка, — заявил он.

Ранее редакция сообщала о том, что сервис каршеринга «Яндекс Драйв» решил смягчить требования к минимальному возрасту и водительскому стажу для аренды автомобилей. Теперь воспользоваться услугой смогут водители, достигшие 18 лет, независимо от их опыта вождения.