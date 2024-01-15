Новосибирская овсянка получила «Знак качества»

Новосибирскую овсянку признана лучшей в России. Об этом сообщает Роскачество.
Компания из Новосибирска, которая изготавливает овсяные хлопья получила Знак качества. Вместе с новосибирской компанией Знак получили еще две компании.
Обратим внимание, что компания со Знаком автоматические получает еще один знак, «Сделано в России». Такой знак позволяет нанести триколорную «птичку».
Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков. Используется для быстрого приготовления овсяной каши либо в качестве основы для других быстрых завтраков — например, гранолы и мюсли.
Ранее редакция сообщала о том, что кишечная палочка была обнаружена в красной икре восьми производителей.
Фото: pixabay — pexels
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