«С ним что-то случилось»: Трамп с критикой обрушился на Путина и пригрозил России новыми санкциями

После масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины в ночь на 25 мая Дональд Трамп выразил недовольствие действиям России и пригрозил новыми санкциями.

Кроме того, американский президент резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

— У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он просто сошёл с ума! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только её часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если это так, это приведёт к падению России, — написал американский президент в соцсети.

По его словам, он теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения новых санкций.

Накануне Минобороны России заявило о массированном ударе по предприятиям ОПК Украины и поражении инфраструктуры аэродромов и мест хранения беспилотников.

— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — отметили сообщило российское ведомство.

Украинские власти подтвердили информацию о повреждении инфраструктуры и предприятий сразу в нескольких регионах и заявили о гибели более чем 10 человек и десятках раненых.

Без внимания американского президента не остался и Зеленский. Трамп раскритиковал риторику главы незалежной, который осудил «молчание Америки» после удара 25 мая. Он отметил, что высказывания украинского лидера только усугубляют ситуацию.

— Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря то, что он говорит. Все, что выходит из его уст, создаёт проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить, — заявил Трамп.

По его словам, каждый раз, когда Зеленский выступает, он только усиливает напряжённость и наносит вред интересам Украины.

Ранее редакция сообщала о том, что сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что намерен прекратить конфликт на Украине за сто дней. Во время беседы с журналистами Трамп заявил, что Владимир Путин «должен заключить сделку», а в противном случае он лишь ухудшит ситуацию, из-за чего у России «будут большие проблемы».