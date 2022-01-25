С новосибирского бизнеса будут строже спрашивать за благоустройство территорий

Бизнесу в Новосибирске теперь будет сложнее «отвертеться» от обязанностей по содержанию и благоустройству территории, прилегающей к его объектам — рекламным конструкциям, нестационарным торговым объектам и зданиям. Ранее это позволяли нормы 131-го федерального закона о местном самоуправлении.

— Мы долгое время мучились вопросом, как привлечь хозяйствующие субъекты на территории Новосибирска к содержанию прилегающей территории, к уборке, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Нам отвечали: есть решение суда. В свое время один из субъектов в судебном порядке от исполнения этих требований отбился, и у нас ничего не получается.

Теперь, как сообщают в руководстве города, с принятием областного закона №347 у муниципалитета появились инструменты, позволяющие «спросить» с коммерсантов за состояние подшефной территории.

— Правилами благоустройства предусмотрены расстояния, согласно областному закону №347, для отдельно стоящих конструкций, торговых объектов, зданий, строений, — сообщает профильный вице-мэр Олег Клемешов. — Любое нарушение определяется ст.8 КоАП или ст. 8.22 («Иные нарушения»), по которым районные администрации, технические инспекции составляли протоколы. У нас есть такой механизм, как мониторинг: инспектор РАТИ может зафиксировать нарушение, составить предписание в случае его неустранения, составить протокол, рассмотреть его на административной комиссии и наложить административный штраф на физическое, должностное или юридическое лицо.

Как отмечают в руководстве муниципалитета, количество составленных протоколов об административных нарушениях со стороны правообладателей коммерческих объектов, по сравнению с 2019—2020 годами сократилось более чем в 2,5 раза.

В соответствии с п 1.3 правил благоустройства территории Новосибирска, собственники земельных участков, зданий, строений, сооружений либо их правообладатели обязаны обеспечить соблюдение правил, в том числе выполнять перечень мероприятий по благоустройству. Наряду со своей территорией на указанных лиц федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» дополнительно возложена обязанность содержать прилегающие к их объектам территории в границах, определенных законом субъекта РФ. Законом Новосибирской области №347 «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий» органам местного самоуправления даны рекомендации: определить самостоятельно границы такой территории с учетом правил, установленных данным законом. В частности, установлено требование, согласно которому расстояние от внутренней до внешней части границ прилегающей территории не должно превышать 10 м, за исключением отдельных случаев. К ним относятся многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения. Кроме того, законом прописано увеличение границ под коммерческий объект в том случае, когда его правообладатель за счет собственных возможностей готов содержать территорию больше, чем прописанные законодательством 10 м.