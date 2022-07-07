С видом на реку: где в Новосибирске строят дома с выходом к воде?

Квартал «Сосновый бор» от строительной компании «Акация» расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу Оби, в окружении соснового бора. Приобретя здесь жилье, вы ощутите все плюсы жизни на природе. Возможность устраивать пикники, наслаждаться рыбалкой или пробежками, созерцать красоту и величие Кудряшовского бора.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Татьяна, купила квартиру в квартале «Сосновый бор»:

— У нас в Кудряшах около озера Кривое — дача, нам нравится этот поселок. Добираться до центра на работу с учетом нынешних пробок мне даже ближе с дачи, чем из дома, я за 40 минут до «Ауры» доезжаю на машине. Появилась мысль — купить в Кудряшах квартиру, чтобы жить здесь и зимой. Узнали, что строить здесь будет компания «Акация», обрадовались, ведь это надежный застройщик. Даже раздумий не было, решили брать. Надежность застройщика — это, конечно, сдача в срок. Особенно болезненно для ипотечников, если сроки сдачи нарушаются. Соблюдение сроков сдачи — это самое первостепенное для дольщиков, и мы, конечно, проверили, что все дома ««Акации» сданы в срок. Подкупает, что работа на площадке «Соснового бора» уже кипит, мы там три раза были: приезжаем и видим динамику строительства.

При покупке квартиры в квартале «Сосновый бор» можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел:. +7 (383) 258-77-44

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