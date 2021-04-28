С заботой об обществе: СУЭК-Кузбасс выступила учредителем номинации «ПРО КСО и благотворительность» в конкурсе «Сибирь.ПРО»

Компании добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, местного сообщества и общества в целом.

«Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках», – считает Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Крупнейшие отечественные компании и корпорации успешно реализуют созидательные проекты, направленные на сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территориях, решение социально-экономических проблем регионов присутствия. Особое значение в наши дни приобретает корпоративная благотворительность и спонсорство.

В шестнадцатом межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» материалы о поддержке социальных, просветительских и благотворительных инициатив принимаются в номинации «ПРО КСО и благотворительность». В 2019 году премию учредил надежный партнер главного журналистского соревнования Сибири – АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в Группу СУЭК, основной акционер Андрей Мельниченко).

За двадцать лет интенсивного развития СУЭК стала одним из лидеров по производству угля в стране, крупнейшим поставщиком тепло- и электроэнергии на российский рынок, укрепила свои позиции как одной из ведущих мировых угольно-энергетических компаний. В основе социальной политики предприятий группы – задача повышения качества жизни сотрудников, членов их семей и жителей территорий присутствия. В настоящее время в Кемеровской области при поддержке компании ежегодно осуществляется более ста различных социально значимых проектов. Основные инструменты реализации социальной политики – некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и благотворительный фонд «СГК-Согреваем сердца».

«Как и год назад, в «Сибирь.ПРО» мы поддерживаем номинацию «ПРО КСО и благотворительность», – говорит заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. – Нам интересен опыт создания комфортной среды обитания, решения социальных, экологических проблем различных городов и поселков при взаимодействии бизнеса и общественности. В период пандемии в местных СМИ опубликовано много материалов об участии волонтеров в акциях Всероссийского движения #Мывместе. Уверен, что эта тема также будет достойно представлена в конкурсных работах».

Победа в номинации присуждается за материал либо серию материалов и сюжетов, посвящённых корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству в реализации социальных программ, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.