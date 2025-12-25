Обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском

Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) и СибНИА им С.А. Чаплыгина (СибНИА) провели первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета Tango. Они прошли на базе института. Продолжительность полета составила 10 минут. Специалисты проверили работоспособность систем, управляемость и летные характеристики.

— Обновленная модификация самолета отличается улучшенными весовыми, аэродинамическими и взлетно-посадочными характеристиками, — отметил Александр Степанов, генеральный директор Spectra Aircraft.

Напомним, компания представила самолет в июле на выставке «Иннопром-2025». Его разработка велась конструкторским бюро S7 совместно с СибНИА в течение нескольких лет. В ноябре он был представлен на выставке «Транспортная неделя» и продемонстрирован премьер-министру Михаилу Мишустину. На технической базе Spectra Aircraft в Торбеево также завершились испытания по замеру тяги двигателя АПД-520 «Лидер», разрабатываемого для нового самолета.

Tango — четырехместный легкомоторный самолет Tango, предназначен для начальной летной подготовки и частных полетов. В 2026 году планируется переход к сертификационным испытаниям самолета, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.

Ранее сообщалось, что максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. На февраль 2025 года летная машина была оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входило создание аналогичного двигателя собственного производства, который проходил испытания.

В декабре стало известно о планах компании и СибНИА построить под Бердском завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России.