Обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он прошел первые летные испытания

Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) и СибНИА им С.А. Чаплыгина (СибНИА) провели первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета Tango. Они прошли на базе института. Продолжительность полета составила 10 минут. Специалисты проверили работоспособность систем, управляемость и летные характеристики.

— Обновленная модификация самолета отличается улучшенными весовыми, аэродинамическими и взлетно-посадочными характеристиками, — отметил Александр Степанов, генеральный директор Spectra Aircraft.

Напомним, компания представила самолет в июле на выставке «Иннопром-2025». Его разработка велась конструкторским бюро S7 совместно с СибНИА в течение нескольких лет. В ноябре он был представлен на выставке «Транспортная неделя» и продемонстрирован премьер-министру Михаилу Мишустину. На технической базе Spectra Aircraft в Торбеево также завершились испытания по замеру тяги двигателя АПД-520 «Лидер», разрабатываемого для нового самолета.

Tango — четырехместный легкомоторный самолет Tango, предназначен для начальной летной подготовки и частных полетов. В 2026 году планируется переход к сертификационным испытаниям самолета, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.

Ранее сообщалось, что максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. На февраль 2025 года летная машина была оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входило создание аналогичного двигателя собственного производства, который проходил испытания.

В декабре стало известно о планах компании и СибНИА построить под Бердском завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России. 

Фото из телеграм-канала Семена Лапицкого, Фото пресс-центр мэрии Бердска.

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь
«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Автор: Юлия Данилова

К концу 2025 года рынок пекарен в сибирских городах демонстрирует разные стадии адаптации формата. Например, в Новосибирске он стабилизировался. Сейчас в городе работает 547 пекарен, сообщили эксперты «AVG Недвижимость».

— Показатель практически не изменился по сравнению с октябрем и лишь незначительно ниже августовского уровня. Это указывает на переход рынка к фазе стабилизации после активного роста в предыдущие периоды, — констатировала Анна Гусева, владелица агентства «AVG Недвижимость».

Читать полностью

Определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска подвела итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала в Октябрьском районе.

На старте за площадку 21 га просили 283.8 млрд рублей. В торгах приняли участие две компании: ООО «Жилой район Ново-Николаевск. Новосибирск. СЗ» (входит в ГК «Брусника») и ООО СЗ «Страна М 12» (входит в ГК «Страна Девелопмент»). Участники торгов сделали всего один шаг. В итоге участок получила «Страна Девелопмент», которая заплатит по договору 297,8 млн рублей.

Читать полностью

Новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по числу вакансий, однако по уровню медианных зарплат остаётся в середине рейтинга. Эксперты hh.ru отмечают структурные изменения на рынке труда и рост ценности прикладных навыков.

По итогам 2025 года в Новосибирской области было размещено 227 тысяч вакансий, что позволило региону занять восьмое место в России по объёму спроса на персонал. Средняя предлагаемая зарплата составила 77,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 13%, следует из данных hh.ru.

Читать полностью

Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские ученые написали учебное пособие «Генетика, селекция и биотехнология животных», рассчитанное на агроклассы. Это первое подобное издание в стране. В нем есть темы, которые в школьных учебниках ранее не рассматривались: племенное дело, технология разведения рыб и многие другие.

В российских школах по поручению президента страны создаются агроклассы. Так, только в Новосибирской области к 2027 году планируют открыть 41 класс агротехнологического профиля. Это часть масштабного проекта «Кадры для АПК». В агроклассах будут углубленно изучать ряд предметов, в том числе биологию. Для них сейчас пишутся специализированные учебные пособия. Первое пособие по животноводству написала команда новосибирских ученых.

Читать полностью

Из Новосибирска запустят прямой рейс в Сиань

Автор: Артем Рязанов

С марта 2026 года авиакомпания S7, базирующаяся в Новосибирске, начнет выполнять регулярные рейсы в Сиань (Китай). Аэропорт Сианя — один из крупнейших транспортных узлов в центральном Китае. Он служит пересадкой для путешествий в Японию и Южную Корею.  Сиань — значимый культурный центр Китая, где сосредоточено множество исторических памятников, включая знаменитую Терракотовую армию.

Напомним, с сентября для въезда в Китай россиянам не нужна виза. По данным Сибирского таможенного управления, с 15 сентября по 10 ноября из Сибири в КНР вылетело более 200 авиарейсов. Это на 16% больше, чем годом ранее. Из Новосибирска было организовано 66 рейсов. Сибирские туристы ездили в такие города Китая как Санья, Харбин, Пекин, Манчжурия и Шанхай.

Читать полностью

Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 558 миллионов рублей при строительстве частных домов. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что с января 2023 года по июнь 2025 года заместитель директора строительной компании обманом присвоил более полумиллиарда рублей. Он имитировал выполнение обязательств по строительству, однако дома так и не были построены. По уголовному делу потерпевшими признаны более 40 человек.

По данным источника редакции в правоохранительных органах, речь идет о компании ООО «Дизайн, строительство, архитектура» и заместителе директора по строительству Борисе Угроватове. Организация обещала возвести поселок ДНТ «Селенга» в новосибирском Академгородке.

Читать полностью
Общество

Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Бизнес Прямым текстом

Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины

