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Ключевой тренд рынка МФО: переток заемщиков из банков

  • 15/04/2024, 17:49

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

Ключевой тренд рынка МФО: переток заемщиков из банков— Общий портфель МФО в России в 2023 году вырос на 22% и достиг отметки в 443 млрд рублей. Более 80% от объема, а именно 362 млрд рублей, составляет портфель займов физическим лицам, который за год увеличился на 24%.

Рост портфеля микрозаймов стал возможен благодаря уверенному наращиванию компаниями объема выдач на протяжении года. Так, общий объем выдач МФО в 2023 году достиг нового рекорда, преодолев отметку в 1 трлн рублей. Рост данного показателя год к году составил 30%.

Рост, прежде всего, произошел за счет увеличения среднесрочных относительно крупных IL-займов. Это объясняется сразу несколькими причинами:

  • В прошлом году с ужесточением макропруденциальных лимитов отмечался заметный переток банковских клиентов в МФО. Например, в «Займере» доля заемщиков из числа банковских «отказников» уже превысила 45%. Этой группе заемщиков особенно интересны как раз IL-займы, которые по своим характеристикам максимально близки к потребительским кредитам. И это более качественная, платежеспособная аудитория, которую мы готовы принять и обеспечить такими займами.
  • С другой стороны, развитие сегмента среднесрочных займов выгодно и самим компаниям. Выплата таких займов происходит по графику, а каждый из платежей меньше, чем единоразовый по краткосрочному микрозайму. Это позволяет кредиторам уменьшить долговую нагрузку на заемщика, фактически удовлетворяя его спрос на крупные суммы и обеспечивая финансовую доступность для 8 млн человек. Именно столько россиян, по данным Центробанка, пользуются услугами МФО.

Другой наблюдаемый рыночный тренд, в который вписывается и развитие installment-займов, — это диверсификация продуктовых линеек микрофинансовых компаний. Кредиторы ищут возможности нарастить свою долю рынка за счет финансирования запросов новых качественных клиентов и в итоге становятся мультипродуктовыми компаниями. Доказательством этому служит развитие сегмента POS-займов, а также запуск сразу несколькими компаниями продуктов по типу возобновляемых кредитных линий.

Автор фото: Станислав Целуйкин

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы


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Мнение эксперта

Новосибирская область единственная в Сибири, где выросло количество МФО

Новосибирская область единственная в Сибири, где выросло количество МФО

За год объем портфеля микрозаймов компаний, зарегистрированных в регионе, увеличился почти на 20% и составил около 100 млрд рублей.

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