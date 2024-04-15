Ключевой тренд рынка МФО: переток заемщиков из банков

— Общий портфель МФО в России в 2023 году вырос на 22% и достиг отметки в 443 млрд рублей. Более 80% от объема, а именно 362 млрд рублей, составляет портфель займов физическим лицам, который за год увеличился на 24%.
Рост портфеля микрозаймов стал возможен благодаря уверенному наращиванию компаниями объема выдач на протяжении года. Так, общий объем выдач МФО в 2023 году достиг нового рекорда, преодолев отметку в 1 трлн рублей. Рост данного показателя год к году составил 30%.
Рост, прежде всего, произошел за счет увеличения среднесрочных относительно крупных IL-займов. Это объясняется сразу несколькими причинами:
Другой наблюдаемый рыночный тренд, в который вписывается и развитие installment-займов, — это диверсификация продуктовых линеек микрофинансовых компаний. Кредиторы ищут возможности нарастить свою долю рынка за счет финансирования запросов новых качественных клиентов и в итоге становятся мультипродуктовыми компаниями. Доказательством этому служит развитие сегмента POS-займов, а также запуск сразу несколькими компаниями продуктов по типу возобновляемых кредитных линий.
Автор фото: Станислав Целуйкин
Рубрики :
Регионы:
Теги :