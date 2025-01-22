В 2024 году рынок ипотечного кредитования на ИЖС увеличился всего на 2%

Согласно данным ВТБ, в прошлом году этот сегмент показал четырёхкратный рост. Замедление темпов связано с изменениями в государственной поддержке и увеличением рыночных ставок.

Рынок ИЖС, как и общий рынок ипотеки, начал «охлаждаться» с третьего квартала. В это время прекратила действовать программа массовой господдержки, а в рамках «семейной» и IT-ипотеки сократился круг потенциальных заемщиков и были введены новые условия, включая обязательное использование договора подряда с эскроу. Также повышение ключевой ставки способствовало росту стоимости кредитов.

С июля по сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% меньше кредитных средств, чем в предыдущие три месяца. В четвертом квартале спрос сократился ещё больше: продажи ипотеки на ИЖС упали почти в 1,5 раза по сравнению с третьим кварталом.

По итогам 2024 года банк выдал клиентам свыше 12,4 тысячи кредитов для индивидуального жилищного строительства и покупки готовых домов, с общим объемом сделок, превышающим 70 миллиардов рублей, что на 15% ниже по сравнению с предыдущим годом. Около 80% заемщиков использовали кредиты для приобретения готовых домов. Большинство клиентов выбрали ипотеку с государственной поддержкой, преимущественно семейного типа. Доля данной программы составила 50% от всех выданных кредитов на ИЖС и около трети — на готовые дома. Средний размер займа остался на уровне 2023 года, составив 5,8 миллиона рублей для самостоятельного строительства и 5,6 миллиона рублей для готовых объектов.