Рекламодателям

Почти 110 тысяч новосибирцев установили самозапрет на кредиты

  • 12/03/2025, 09:30
Почти 110 тысяч новосибирцев установили самозапрет на кредиты
Всего за первые десять дней работы сервиса данной услугой воспользовались пять миллионов россиян

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий устанавливать самозапрет на получение кредитов. Он распространяется только на потребительские займы. Запретить брать ипотеку, автокредит и образовательный заем дистанционно не получится. Тем не менее, по 10 марта включительно самозапрет установили 109 801 новосибирцев. С таким показателем столица Сибири оказалась на одиннадцатом месте по стране. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного кредитного Бюро (ОКБ).

— Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты, 91% россиян полностью отказываются от потребительских займов, — уточнили в службе.

В ТОП-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 555,71 тыс. самозапретов, Московская обл. – 365,18 тыс., Санкт-Петербург – 254,55 тыс., Башкортостан – 170,28 тыс., Свердловская обл. – 156,05 тыс., Ростовская обл. – 142,43 тыс., Краснодарский край – 142,31 тыс., Татарстан – 131,71 тыс., Челябинская обл. – 126,94 тыс., Нижегородская обл. – 11,98 тыс.

Напомним, самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Не позднее 1 сентября 2025 года услуга будет доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Такой интерес к самозапрету, по оценкам экспертов, не случаен. Соцсети и СМИ пестрят историями об обманутых гражданах всех возрастов и достатка которые отдали мошенникам деньги и набрав кредитов, попали в долговую кабалу. По данным начальника главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрея Кулькова, только в Новосибирске общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми. Количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

При этом мошенники становятся все более изощренными, пытаясь получить доступ к деньгами и личной информации жертв, используя для этого самые разнообразные инструменты социальной инженерии.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о самозапрете должен подкрепляться реальным контролем. Такое мнение высказал коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

458

Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : самозапрет на получение кредитов


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Снизить для многодетных первоначальный взнос по ипотеке призвал депутат Аксёненко
12/03/25 12:30
Власть Недвижимость
Средняя стоимость авто с пробегом в Новосибирске превысила два млн рублей
12/03/25 12:00
Море за окном, горный воздух и 300 солнечных дней в году: ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму
12/03/25 11:58
Недвижимость
Около трех тысяч жительниц Новосибирска не стали брать родовые сертификаты
12/03/25 11:30
Общество
Суд взыскал 50 тысяч с экс-работника Wildberries за мошенничество в Новосибирске
12/03/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Бердске расследуют дело о мошенничестве с земельными участками на 20 млн рублей
12/03/25 10:30
Право&Порядок
Сибирским регионам рекомендовали наращивать перевозку грузов водными путями
12/03/25 10:00
Бизнес Власть
Почти 110 тысяч новосибирцев установили самозапрет на кредиты
12/03/25 9:30
Власть Общество Финансы
Новосибирские девелоперы отказываются от строительства небольших студий
12/03/25 9:00
Бизнес Недвижимость
Агроном Шубина советует самим делать грунт для рассады перцев и баклажанов
11/03/25 19:00
Общество
Путин рекомендовал присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан
11/03/25 18:30
Общество
Реклама пропадет с центральных улиц Новосибирска
11/03/25 18:00
Бизнес Власть Город
Китайские авто возглавили рейтинг самых продаваемых в Новосибирской области
11/03/25 17:30
Мини-меч из саги «Ведьмак» по уникальной технологии изготовили в НГТУ
11/03/25 17:00
Образование Технологии
В новосибирском «Красном факеле» пройдут премьерные показы «Школы злословия»
11/03/25 16:36
Культура
Квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима
11/03/25 16:30
Бизнес Власть Экология
Обрушение в здании концессионной школы произошло в Новосибирске
11/03/25 16:15
Власть Общество
Объем контейнерных перевозок за семь лет удвоился в Новосибирской области
11/03/25 16:05
Власть Транспорт
Дженерики вместо лекарства выдали больным детям с муковисцидозом в Новосибирске
11/03/25 16:00
Медицина Общество
Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске
11/03/25 15:45
Власть Город Общество
Популярное
Более двух десятков животных незаконно отстрелили под Новосибирском в 2025 году
11/03/25 11:00
Глава Союза отцов прокомментировал избиение девочки-квадробера в Новосибирске
10/03/25 18:30
Почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске
10/03/25 14:30
Новосибирцам рассказали, как осадить наглого таксиста
10/03/25 14:00
Священник рассказал, можно ли пить безалкогольное пиво в пост
7/03/25 19:00
Новосибирский ниндзя обокрал восемь квартир, не разбудив хозяев
7/03/25 17:30
Новости компаний
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05
Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным
5/03/25 9:05
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска