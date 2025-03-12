Почти 110 тысяч новосибирцев установили самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий устанавливать самозапрет на получение кредитов. Он распространяется только на потребительские займы. Запретить брать ипотеку, автокредит и образовательный заем дистанционно не получится. Тем не менее, по 10 марта включительно самозапрет установили 109 801 новосибирцев. С таким показателем столица Сибири оказалась на одиннадцатом месте по стране. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного кредитного Бюро (ОКБ).

— Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты, 91% россиян полностью отказываются от потребительских займов, — уточнили в службе.

В ТОП-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 555,71 тыс. самозапретов, Московская обл. – 365,18 тыс., Санкт-Петербург – 254,55 тыс., Башкортостан – 170,28 тыс., Свердловская обл. – 156,05 тыс., Ростовская обл. – 142,43 тыс., Краснодарский край – 142,31 тыс., Татарстан – 131,71 тыс., Челябинская обл. – 126,94 тыс., Нижегородская обл. – 11,98 тыс.

Напомним, самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Не позднее 1 сентября 2025 года услуга будет доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Такой интерес к самозапрету, по оценкам экспертов, не случаен. Соцсети и СМИ пестрят историями об обманутых гражданах всех возрастов и достатка которые отдали мошенникам деньги и набрав кредитов, попали в долговую кабалу. По данным начальника главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрея Кулькова, только в Новосибирске общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми. Количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

При этом мошенники становятся все более изощренными, пытаясь получить доступ к деньгами и личной информации жертв, используя для этого самые разнообразные инструменты социальной инженерии.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о самозапрете должен подкрепляться реальным контролем. Такое мнение высказал коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников.