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В Новосибирск зашел бесплатный сервис быстрой доставки — «Самокат»

  • 31/03/2021, 14:28
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирск зашел бесплатный сервис быстрой доставки — «Самокат»
Компания планирует открывать в городе сеть складов в формате «магазинов у дома» и доставлять продукты, а также готовую еду за 15 минут.

— На первом этапе мы планируем открыть в Новосибирске 20 складов — дарксторов — в каждом микрорайоне города. Первоначально будут две зоны доставки — 15 минут (в радиусе 2 км от склада) и 30 минут (в радиусе 5 км от склада). На пересечении этих зон в перспективе будут создаваться новые склады, чтобы общее время доставки со всех точек составляло 15 минут, — рассказал на пресс-конференции в Новосибирске сооснователь сервиса «Самокат» (входит в экосистему Сбербанка) Вячеслав Бочаров.

В Новосибирске компания пока планирует создать 40 дарксторов. Для этого «Самокат» будет арендовать площадки около 200 кв. м. На старте на витрине сервиса будут представлено 150-200 видов продукции от местных производителей. До конца года их список увеличится до 500. Всего в ассортименте «Самоката» сегодня 2500 товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика, сопутствующие товары, а также готовая еда. В стоп-листе находятся сигареты и алкоголь. В районах с высокой плотностью доставки в перспективе компания планирует делать локальные хабы с расширенным ассортиментом — до 10 тысяч позиций.

— При входе в регион мы заинтересованы в сотрудничестве с местными производителями различной продукции. Прежде всего, это скоропорт: молоко, хлеб, мясные продукты и т.д., — говорит Бочаров. — Кроме того, в нашем ассортименте заметную долю занимает продажа товаров под собственной торговой маркой. В Новосибирске у нас уже есть ряд партнеров, которые станут выпускать для нас эту продукцию, а потом она также будет продаваться в других городах страны. Это кондитерские изделия, крупы, продукция бакалеи и т.д.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников предложил компании присмотреться к небольшим новосибирским производителям, которые реализуют инвестиционные программы, открывают новое производство.

— Требования «Самоката» к продукции серьезные, но постоянный спрос, имеющий перспективы для роста, будет держать местных производителей в тонусе, — уверен чиновник. — Мы готовы помочь с подбором новосибирских компаний-производителей продукции, которая будет поставляться по всей стране. Для них это возможность выйти на новые рынки.

Заказ в «Самокате» осуществляется через мобильное приложение, оплатить его можно только безналом. Средняя сумма чека в других городах присутствия компании сегодня составляет около 500 рублей, что соответствует средней покупке в «магазинах у дома». За саму доставку «Самокат» деньги не берет.

«Самокат» плотно сотрудничает с другими компаниям экосистемы группы. Через «СберЛогистик» в регион осуществляется поставка крупных партий товара, на его мощностях производится фасовка более мелких партий, а затем доставка в дарксторы. В некоторых городах доставка осуществляется через автокурьеров «СитиМобил»

«Самокат», в свою очередь, начал доставлять до квартиры клиентов посылки из интернет-магазинов, которые поступают заказчикам через «СберЛогистик». В перспективе в компании не исключают, что также будут забирать посылки на отправку.

На первом этапе «Самокат» создаст в Новосибирске около 500 рабочих мест: курьеры, работники складов, товароведы, управляющие и т.д. До конца года в компании в регионе будут работать уже около 3 тысяч человек. Зарплата курьера в городах присутствия «Самоката» варьируется от 25 до 75 тысяч рублей, в зависимости от времени его работы. 85% людей, работающих курьерами, сами проживают в 5-10 минутах от даркстора, поэтому хорошо знают район и жителей.

Как отметили представители «Самоката», в ближайшие 23 месяца компания также планирует зайти в такие города Сибири, как Томск, Новокузнецк, Барнаул и Кемерово. В глобальных планах — в ближайшие 3 месяца превратиться в федерального онлайн-ритейлера с функциями онлайн-доставки. Выход в Омск и Красноярск компания запланировала на 2022 год, так как для этого ей необходимо выстроить всю логистику доставки.

— Сейчас «Самокат» работает на мощностях «СберЛогистики», которая, в свою очередь, берет их в аренду. Для выхода в новые регионы необходимо создать в Новосибирске логистический центр. Сейчас в рамках экосистемы «Сбербанка» вырабатывается стратегия развития этого направления, утверждается концепция: сколько центров необходимо строить, какой объем инвестиций для этого необходим, — пояснила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Онлайн-ритейлер «Самокат» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Сегодня сеть компании составляет более 500 дарксторов, каждый день курьеры осуществляют свыше 160 тысяч заказов.

Фото с сайта компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Самокат доставка Даркстор


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