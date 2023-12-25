Самые дорогие сделки с недвижимостью назвали в Росреестре Новосибирской области

В 2023 году самая дорогая сделки при покупке жилого дома в Новосибирске составила 100 млн рублей. Самая дорогая квартира ушла за 46 млн рублей, сообщила на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— В 2023 году оба самых дорогих объекта недвижимости находились в Заельцовском районе. Предыдущие 2-3 года подряд лидерство держали квартиры в Советском районе, — напоминает она. — Сейчас тенденция поменялась, мы видим, что у недвижимости, которая продается в Заельцовском районе, достаточно высокая стоимость. Что касается Советского района, то высокая цена за квартиры в этой локации объясняется тем, что там мало строится жилья. Поэтому, даже если жилье не суперэлитного класса, то в новостройках оно в Советском районе все равно стоит дороже.

Ранее редакция сообщала о том, что в городах России студенты доплачивают за квартиры рядом с вузом до 40%.