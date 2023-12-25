В два раза чаще будут вывозить мусор в новогодние праздники в Новосибирске

В Новогодние праздники отходы будут вывозить в два раза чаще. Об этом сообщает пресс-служба «САХ» в Телеграм.

– Региональный оператор МУП «САХ» переходит на усиленный режим работы. Праздничное расписание учитывает все нюансы работы в Новогодние каникулы, – говорится в сообщении.

Пиковые дни придутся на 30 и 31 декабря. Из-за этого принято решение о двойном вывозе ТКО. Двойной вывоз будет осуществляться 30, 31 декабря и 2 января. А на случай экстренных ситуаций подготовлены резервные машины.

Единственной проблемой локальных сбоев оператор назвал – отсутствие доступа к местам накопления ТКО. Поэтому «САХ» просит водителей не парковать машины близь мусорных баков и на подъездах к ним.

Ранее редакция сообщала о том, что в 3,5 раза ужали территорию для скандального мусорного комплекса «Правобережный» под Новосибирском.