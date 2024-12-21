Самое необычное арестованное имущество должников назвали приставы в Новосибирске

Чаще всего под арест попадают такие вещи должников, как автомобили, бытовая техника, электроника, телефоны. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.

Однако к приставам попадают исполнительные документы, по которым приходится накладывать арест на нестандартное имущество. Например, в список арестованного за долги имущества в 2024 году вошли вертолетный двигатель, скафандр, привилегированные акции. Арестовывать за долги сотрудникам ФССП также пришлось собаку породы колли, коровник, умную колонку Яндекс и часы Mathey-Tissot.

По мнению редакции, этот список также можно продолжить арестом земельных участков.

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года на принудительное исполнение в Главное управление ФССП поступили 656 тысяч исполнительных документов, почти на 10,8 тысячи больше, чем в первом полугодии 2023-го. По ряду категорий поступление исполнительных документов о взыскании сократилось: по заработной плате — на 56%. При этом выросло количество исполнительных документов о взыскании алиментных платежей — на 39,9%, а также задолженности в пользу кредитных организаций — на 6,6%.

За полгода приставы наложили более 5,2 тысяч арестов на имущество должников. Речь идет не только о традиционном имуществе: земельных участках, автомобилях, объектах недвижимости, но и об имущественных правах, правах получения денежных средств по договору, правах интеллектуальной собственности и т.д. По результатам завершения процедуры реализации имущества удовлетворены требования взыскателей на сумму в 1,9 млрд рублей — на 14,5% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания подала в арбитраж более 160 исковых заявлений к приставам.