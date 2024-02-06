На третьем месте в России по обеспеченности складами оказался Новосибирск

По итогам 2023 года Новосибирск вошел в топ-3 городов России по обеспеченности складскими площадями, отмечают аналитики компании Nikoliers. На 1,6 млн населения в городе создано 965 кв метров складов на тысячу человек. Объем предложения в городе составляет 1,57 млн кв метров.

В 2023 году в Новосибирске было введено 50 тысяч квадратных метров складов. При этом эксперты отмечают, что на региональном рынке складской недвижимости РФ наблюдается крайняя нехватка готовых вакантных складских помещений класса А. Основной объем свободных площадей сосредотачивается в менее качественных объектах класса B/B+.

Евросиб создает промышленно-логистический парк за 4 млрд рублей под Новосибирском рост спроса на складскую недвижимость в городах с населением менее миллиона человек . По итогам года он составил 900 тысяч кв. м, что составляет около 40% от общего объема спроса на региональном рынке складской недвижимости.

. По итогам года он составил 900 тысяч кв. м, что составляет около 40% от общего объема спроса на региональном рынке складской недвижимости. Еще один тренд — на рынке преобладают объекты, построенные под заказчика . В Nikoliers прогнозируют, что он сохранится и в 2024 году.

. В Nikoliers прогнозируют, что он сохранится и в 2024 году. По прогнозам экспертов Nikoliers, в дальнейшем обеспеченность складскими площадями в регионах продолжит расти . Это объясняется выходом представителей классического и онлайн-ритейла в регионы, а также адаптацией игроков к изменениям в логистике.

. Это объясняется выходом представителей классического и онлайн-ритейла в регионы, а также адаптацией игроков к изменениям в логистике. В 2024 году в Nikoliers ожидают рекорд по объему сдачи складской недвижимости в регионах России, в том числе в связи с завершением строительства крупных складов маркетплейсов Ozon и Wildberries. Склад Wildberries площадью 150 тысяч кв метров должен открыться и в Новосибирске.

Ранее брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров в своем телеграм-канале прогнозировал, что 2024 год на рынке складской и индустриальной недвижимости в Новосибирске будет жёсткий.

— Вакансия предложений стремится к нулю! Мы вступили в эпоху дефицита. У нас каждый день появляются запросы на аренду или покупку объектов от 1000 м², а наш стандартный ответ: «Ничего нет», — комментировал эксперт. — Да, собственно, и в сегменте промышленной земли ситуация не сильно лучше.

По данным Nikoliers, в ряде регионов Сибири, к примеру, в Красноярске и Омске готовых вакантных складских блоков также практически не наблюдается.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему у Новосибирска большой потенциал на рынке складской логистики.