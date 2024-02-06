На третьем месте в России по обеспеченности складами оказался Новосибирск

По итогам 2023 года Новосибирск вошел в топ-3 городов России по обеспеченности складскими площадями, отмечают аналитики компании Nikoliers. На 1,6 млн населения в городе создано 965 кв метров складов на тысячу человек. Объем предложения в городе составляет 1,57 млн кв метров.
В 2023 году в Новосибирске было введено 50 тысяч квадратных метров складов. При этом эксперты отмечают, что на региональном рынке складской недвижимости РФ наблюдается крайняя нехватка готовых вакантных складских помещений класса А. Основной объем свободных площадей сосредотачивается в менее качественных объектах класса B/B+.
Ранее брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров в своем телеграм-канале прогнозировал, что 2024 год на рынке складской и индустриальной недвижимости в Новосибирске будет жёсткий.
— Вакансия предложений стремится к нулю! Мы вступили в эпоху дефицита. У нас каждый день появляются запросы на аренду или покупку объектов от 1000 м², а наш стандартный ответ: «Ничего нет», — комментировал эксперт. — Да, собственно, и в сегменте промышленной земли ситуация не сильно лучше.
По данным Nikoliers, в ряде регионов Сибири, к примеру, в Красноярске и Омске готовых вакантных складских блоков также практически не наблюдается.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему у Новосибирска большой потенциал на рынке складской логистики.
Фото freepik — copperpipe
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