Yandex Zen RuTube
В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

Автор: Артем Рязанов

Некоторые поезда, курсирующие только по определенным дням недели, будут ходить по обычному расписанию

В майские праздники расписание пригородных поездов в Новосибирской области претерпит изменения. Поезда будут следовать по специальному графику: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая – по графику выходных дней, а 30 апреля – по графику пятницы.

Как отмечает АО «Экспресс-город», в праздничные дни расписание некоторых поездов, курсирующих только по определенным дням недели, останется прежним:

  • Поезд № 6531, следующий из Новосибирска в Сокур, будет ходить 30 апреля, 4, 7 и 11 мая.
  • Поезд № 6503, следующий из Новосибирска в Сокур, можно будет найти в расписании 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая.
  • Поезд № 6805, следующий из Новосибирска в Тогучин, будет ходить 1, 5 и 8 мая.
  • Поезд № 6809, следующий из Новосибирска в Тогучин, можно будет увидеть в расписании 30 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 11 мая.

Компания призывает пассажиров быть внимательными к изменениям в расписании и планировать свои поездки заранее.

Источник фото: Infopro54, автор — Михаил Мочалов

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

Автор: Артем Рязанов

За первые три месяца 2026 года банки Новосибирской области предоставили 4,9 тысячи ипотечных займов на общую сумму 20,1 миллиарда рублей. Это на 56% больше по количеству и на 55% больше по объему средств по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средняя сумма ипотечного кредита на приобретение недвижимости в регионе осталась неизменной и составила 4 миллиона рублей. При этом срок кредитования сократился на семь месяцев и теперь составляет 261 месяц (или 21 год и 7 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) для покупки жилья увеличилась до 17% (в марте прошлого года она была на уровне 13%).

В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

Автор: Мария Гарифуллина

В Заельцовском парке, который является частью Заельцовского бора, проведена масштабная обрезка сосен. Под пилу попали и другие деревья, но посетителей парка возмутило именно то, что произошло с соснами.

В редакцию Infopro54 поступило несколько сообщений на эту тему от читателей. Они рассказывают, что обрезка сосен в парке началась еще в феврале и поначалу казалась точечной, но к апрелю кроны многих деревьев заметно поредели. Приведем одно типичное высказывание.

Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в апреле текущего года участились звонки от мошенников, которые действуют в рамках «лифтовой схемы». Они сообщают абоненту, что в его доме будут менять домофон. Разговор идет по довольно стандартной мошеннической схеме. Но те, кому поступали такие звонки, отмечают непривычные телефонные номера.

Мошенники часто звонят с иностранных телефонных номеров. Жители Новосибирска довольно часто видят на экране своих смартфонов, что им звонят из Латвии, Афганистана, Казахстана, Турции. Также бывает, что номера определяются как французские или филиппинские. В свежих историях о домофонах фигурируют другие страны.

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Автор: Юлия Данилова

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Автор: Юлия Данилова

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

