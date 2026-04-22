В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

В майские праздники расписание пригородных поездов в Новосибирской области претерпит изменения. Поезда будут следовать по специальному графику: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая – по графику выходных дней, а 30 апреля – по графику пятницы.

Как отмечает АО «Экспресс-город», в праздничные дни расписание некоторых поездов, курсирующих только по определенным дням недели, останется прежним:

Поезд № 6531, следующий из Новосибирска в Сокур, будет ходить 30 апреля, 4, 7 и 11 мая.

Поезд № 6503, следующий из Новосибирска в Сокур, можно будет найти в расписании 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая.

Поезд № 6805, следующий из Новосибирска в Тогучин, будет ходить 1, 5 и 8 мая.

Поезд № 6809, следующий из Новосибирска в Тогучин, можно будет увидеть в расписании 30 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 11 мая.

Компания призывает пассажиров быть внимательными к изменениям в расписании и планировать свои поездки заранее.

