Съемные коттеджи в регионе заменили новосибирцам зарубежные туры на майские

В Новосибирской области в мае текущего года вырос спрос на аренду загородной недвижимости. Для владельцев таких объектов неплохо прошли первые майские праздники, и вторые тоже, судя по всему, будут не хуже в части выручки. Infopro54 изучил предложения о посуточной аренде домов, дач и коттеджей в Новосибирской области и поговорил с представителями рынка.

На сегодняшний день в регионе, согласно данным онлайн-ресурсов с тематическими объявлениями, на указанном рынке более 600 объектов. Это дома разной ценовой категории: от 7 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за сутки. Журналист Infopro54 проверил возможность бронирования 30 объектов в пяти районах области на предстоящие длинные выходные (9–11 мая). Забронированными оказались 22 коттеджа и дачи, то есть более 70%. Участники рынка наблюдения редакции подтверждают.

— У нас в базе данных 16 коттеджей и гостевых домов в разных районах Новосибирской области. С 1 по 3 мая были арендованы 10 домов. На период с 7 по 10 мая — 12 домов. Может быть, и оставшиеся тоже разберут. Звонки поступают. В этом мае спрос достаточно высокий. На вторые майские праздники бронирование идет именно с 7 мая. Не скажу точно, с чем связано. Возможно, отпуск небольшой люди берут. По ценам самые популярные коттеджи — средней ценовой категории, около 15 тысяч рублей в сутки, — рассказала Infopro54 менеджер компании, которая занимается загородной недвижимостью.

Одинаково популярны дома в ближнем пригороде и в отдаленных от Новосибирска районах, говорят участники рынка. Отдых в коттеджах, до которых ехать нужно 3–4 часа, клиенты рассматривают как небольшое путешествие. Варианты в пригороде и черте города неизменно пользуются спросом, потому что до них можно добраться на такси. Какой бы вариант ни выбирали клиенты — по цене или по расстоянию, — есть несколько обязательных требований.

— Почти все, кто снимает коттедж, хоть на майские праздники, хоть на новогодние, хотят, чтобы была баня, мангал, беседка или веранда. Неважно, на сколько дней они планируют отдых, — требования всегда одинаковые. Бассейн или близко расположенный водоем — это уже более дорогие пожелания. Да, еще почти все спрашивают про противоклещевую обработку, — рассказал представитель собственника трех коттеджей, сдаваемых в аренду.

Все арендодатели, с которыми общался журналист в ходе подготовки материала, просили не указывать их имен и названий фирм. Они объясняют это опасением перед возможным вниманием со стороны контролирующих органов. Формально в Новосибирской области пока нет жесткого требования по легализации гостевых домов. Такой эксперимент идет в других регионах. Но местные участники рынка предпочитают не «светиться», потому что ждут, что такие требования скоро станут обязательными для всех.

