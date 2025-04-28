Самым урожайным на штрафы в Новосибирске стал перекресток на улице Ватутина

В 2024 году всего 0,63% поездок под камерами в Новосибирске сопровождались превышением скорости. Об этом рассказали аналитики геосервиса 2ГИС, проанализировавшие более 300 миллионов поездок в шестнадцати городах-миллионниках.

​​ — Такие невысокие показатели связаны с тем, что водителям, использующим навигатор, легче заранее обнаружить камеру и держаться в пределах разрешённой скорости. А в конечном итоге это формирует устойчивую привычку соблюдать скоростной режим и делает поездки более безопасными, — пояснил руководитель продукта «Транспорт» в 2ГИС Максим Берёзкин.

Помимо этого, эксперты 2ГИС выяснили, что чаще всего новосибирцы нарушали скоростной режим под камерой на улице Ватутина (недалеко от пересечения с ул. Немировича-Данченко). Здесь установлено ограничение скорости в 50 км/ч, однако водители довольно часто его не соблюдают. Если бы за каждое превышение скорости был выписан штраф, общая сумма могла составить 37,4 млн рублей. На этот участок дороги приходится 15% всех зафиксированных превышений скорости в городе.

​Также много нарушений скоростного режима в столице Сибири зафиксировано на Бердском шоссе, а также на улице Станционной рядом с Экспоцентром.

Напомним, весной 2024 года на перекрестке улиц Немировича-Данченко – Ватутина запускали инновационное светофорное оборудование. Инициатором проекта выступила компания «НовосибирскИнформСвет». Соучредитель компании Константин Бакун пояснял Infopro54, что с полным набором функций светофоры проработали всего 40 дней, после этого их функционал был урезан.

Ранее редакция сообщала о том, что в течение первого квартала 2025 года в регионе было вынесено 561,5 тысяч постановлений о нарушениях правил дорожного движения, из них 513,2 тысячи — на основании информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации. Эти цифры незначительно отличаются от показателей 2024 года.