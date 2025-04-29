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Иностранные компании, оставшиеся в Новосибирске, заработали минимум 350 млрд

  • 29/04/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Иностранные компании, оставшиеся в Новосибирске, заработали более 111 млрд за год
При этом средняя выручка на компанию за три года выросла в два раза

Аналитики проекта «Контур.Фокус» по просьбе Infopro54 сравнили, какой совокупный объем выручки показывали иностранные юрлица, действовавшие в Новосибирской области, за последние три года. Эксперты отметили, что оценивали только те компании, по которым известна выручка. Напомним, ранее редакция сообщала, что в начале 2022 года в регионе работали 778 иностранных юрлиц, а к январю 2025-го их количество сократилось до 358.

  • В 2021 году совокупная выручка компаний с иностранным участием составила 155,9 млрд рублей. Средняя выручка на одно юрлицо — 490,32 млн рублей (данные известны по 318 организациям).
  • В 2022 году — 131,6 млрд рублей. Средняя выручка на одну компанию — 528,60 млн (данные известны по 249 компаниям из 778).
    В 2023 году совокупная выручка иностранных юрлиц составила 115 млрд. Средняя на компанию — 590,23 млн (данные известны по 195 компаниям из 622).
  • В 2024 году — 111 млрд. Средняя выручка на одну компанию — 874,02 млн (данные известны по 127 компаниям из 434).

То есть за три года санкционных года иностранный бизнес (только по открытым данным) заработал в регионе более 350 млрд рублей.

Если говорить о конкретных компаниях, то заводы «Марса», которые продолжают производить корма и сладости (в том числе на предприятии в Новосибирской области), принадлежат «Вм. Ригли Дж. Компани» (Соединенные Штаты Америки, 62,8%) и «Марс Гмбх» (Германия, 37,2%). Последние финансовые данные компания раскрывала за 2022 год: выручка — 176,5 млрд (+13%), чистая прибыль — 27,2 млрд (17,2 млрд).

ООО «БЕЛЛА Сибирь», 51% которого принадлежит АО «Торуньское предприятие перевязочных материалов» (Польша), 49% — ООО «Белла Восток» (100% в собственности «Торуньского предприятия перевязочных материалов»), в 2024 году получило выручку 2,2 млрд (-10%), чистую прибыль — 4,3 млн (6,7 млн). Выручка и прибыль компании падают с 2022 года.

ООО «Сибирская нива», конечным бенефициаром которой является Штефан Дюрр (48,45%), в 2024 году получило выручку 10,6 млрд (+23%), чистую прибыль — 1,2 млрд (458 млн).

ООО «Мултон партнерс», принадлежащее «Кока-Кола Эйчбиси Холдингс Би.Ви.» (Нидерланды), в целом по стране за 2023 год заработало 77,3 млрд (+ 6), чистая прибыль компании составила 10,3 млрд (2,2 млрд в 2022 году). За 2024 год финансовой отчетности в публичном доступе нет. Отдельно по Новосибирской области данные в открытом доступе не выделяются.

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции, из России ушли многие иностранные компании. Большинство из них работали и в Новосибирской области. Так, рынок региона покинула IKEA, закрылись официальные продажи европейских, японских, корейский автомобильных брендов, а их активы перешли к новым собственникам. Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group продал бизнес в России, в том числе новосибирский завод «Балтика». Активы Heineken сменили собственника, как и российская сеть «Ашан». Danon сейчас тоже российская компания — H&N и т.д.

В феврале 2025 стало известно, что покинувшие торговые центры Новосибирска в 2022 году сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius испанской компании Inditex ищут пути для возвращения на российский рынок. Рассматривает возможность возвращения на российский рынок и японская марка одежды Uniqlo. В марте прошла информация, что владелец Zara планирует зарегистрировать восемь брендов в России. Южнокорейский бренд Hyundai, который ранее покинул российский рынок, в апреле 2025 года зарегистрировал как минимум восемь товарных знаков. Kia также включила Россию в планы продаж на 2025 год. Hyundai Motor Group рассматривает возможность вернуться на российский рынок в свете улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. IKEA, спустя два года после подачи документов, в апреле 2025 зарегистрировала свой товарный знак в России.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские бизнесмены предупредили о рисках возвращения иностранных брендов.

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : иностранные компании


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