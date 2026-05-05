Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

В Сибирском центре колокольного искусства 310 раз ударили в колокол, символизируя возраст второго по величине города Новосибирской области — Бердска. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии. Под руководством протоиерея Павла Плотникова церковный хор Преображенского кафедрального собора исполнил пасхальные песнопения и молитвенные поминания жителей старого города. 70 лет Новосибирское водохранилище скрывает его руины и остатки.

Напомним, в 1950-х годах, когда началось строительство Новосибирской ГЭС, было принято решение перенести Бердск на новое место. Переезд бердчан на нынешнюю территорию начался в 1953 году и завершился к 1957 году, когда был запущен первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС. Полное наполнение Обского водохранилища произошло за два года.

Когда затопленный город открывается, туда устремляются любители истории и охотники за антиквариатом.

