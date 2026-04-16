Yandex Zen RuTube
Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Автор: Оксана Мочалова

Против работы главы администрации проголосовали 12 из 21 народных избранника

Депутаты горсовета впервые за много лет поставили неудовлетворительную оценку работе главы города Бердска. Отчет Семёна Лапицкого за 2025 год не устроил большинство народных избранников.

Глава администрации полтора часа докладывал о достижениях. По его данным, промышленность выросла, средняя зарплата достигла почти 75 тысяч рублей, а безработица осталась на уровне 0,4%. Из 26 ключевых показателей город выполнил 24. Провалились только два — доходы и расходы бюджета.

Но депутаты оценили работу иначе. Из 21 присутствовавшего на сессии 12 проголосовали за «неуд». Электронная система голосования отключилась, поэтому поднимали руки, как в старые времена.

Часть депутатов, голосовавших за положительную оценку, демонстративно покинула зал.

Получивший «неуд» мэр, по словам председателя горсовета Владимира Голубева, не уйдёт в отставку. Он отметил, что двойка — это сигнал ужесточить контроль и работать качественнее. Но если неудовлетворительная оценка повторится дважды, это станет основанием для увольнения.

Прокурор Бердска Александр Козлов, присутствовавший на сессии, сказал, что надзорный орган отреагирует, если поступят обращения.

Стоит отметить, что голосование совпало с приближающимися выборами в горсовет осенью 2026 года. В кулуарах говорят, что списки кандидатов уже перекраиваются.

Семён Лапицкий был назначен мэром Бердска в феврале 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу.

Источник фото: администрация города Бердска, автор- пресс-служба

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Предыдущая статья
В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров
Следующая статья
Кабаны ушли из лесов Новосибирской области

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

Автор: Артем Рязанов

В 19 районах и округах Новосибирской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Для остальных территорий он будет введён 20 апреля, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов.

Особый режим установлен в Баганском, Барабинском, Здвинском, Искитимском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чистоозерном районах, а также в Доволенском, Карасукском и Сузунском муниципальных округах, Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и Кольцово. В этот период запрещено разжигать костры, сжигать мусор и остатки древесины, а также бросать непотушенные спички и окурки.

Социальные сети обогнали ТВ: главные тренды медиарынка на форуме в Новосибирске

В открытии медиафорума приняли участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, Владимир Соловьёв, глава Союза журналистов России, Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Холдинг», Игорь Павлов, директор по работе с органами государственной власти RUTUBE, и Николай Афиногенов, руководитель отдела продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK. Модерацию дискуссии осуществлял Сергей Нешумов, заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Событие проходило в ГКЗ имени Каца.

Владимир Соловьёв акцентировал внимание на образовательных программах для начинающих журналистов, предлагаемых Союзом журналистов.

Суд обязал власти Сузунского района увеличить маневренный фонд

Автор: Оксана Мочалова

В Сузунском районе Новосибирской области местные власти обязали создать больше временного жилья для людей из аварийных домов. Такое решение вынес районный суд после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что в распоряжении администрации есть всего четыре помещения маневренного фонда. Это те квартиры, которые дают людям на время, пока их основное жилье ремонтируют или расселяют. При этом в районе уже признаны аварийными шесть многоквартирных домов. В них живут 64 человека.

В хозяйствах карантинных районов под Новосибирском идет вторая волна дезинфекции

Автор: Юлия Данилова

Первая дезинфекция в хозяйствах, которые вошли в карантинную зону по пастереллезу, уже проведена. Сейчас идет вторая: в ЛПХ и сельхозорганизациях. Об этом на заседании комитета по АПК сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— В ряде сёл при завершении второй дезинфекции сняты ветеринарные посты, —подчеркнул он.

Новосибирская область готовится к 81-й годовщине Победы

В рамках подготовки к 81-й годовщине Великой Победы под председательством губернатора Андрея Травникова прошло заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики представил отчет о реализации плана мероприятий.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости всесторонней, вдумчивой и серьёзной подготовки к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что торжества не ограничиваются 9 мая, а включают в себя масштабные патриотические, культурные и спортивные события, запланированные на весь год. Губернатор подтвердил, что ключевые мероприятия, такие как Парад Победы и акция «Бессмертный полк», состоятся. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти, в том числе в связи с установлением новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами. Глава региона напомнил о беспрецедентных жертвах, понесенных СССР в годы войны, подчеркнув, что более 13,5 миллионов мирных жителей погибли, а значительная часть городов и деревень была разрушена.

Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Об итогах работы с нарушителями в рамках усиления контроля за движением большегрузного транспорта по дорогам области рассказал начальник ГКУ НСО ТУАД Владимир Воспанчук на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— Система проработала два с половиной месяца, было зафиксировано 549 случаев сокрытия номеров. 306 из них удалось раскрыть. Данные направлены в Ространснадзор для вынесения постановлений и взыскания штрафов, — сообщил Воспанчук.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Общество

Кабаны ушли из лесов Новосибирской области

Власть

Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Власть Общество

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

Общество

Начальника Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку

Общество

В Новосибирске продажу алкоголя ограничат в День Победы

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Власть

Социальные сети обогнали ТВ: главные тренды медиарынка на форуме в Новосибирске

Спорт

Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Общество

Стало известно, когда отреставрируют новосибирскую ТЭЦ-1 и что в ней разместят

Бизнес

В Новосибирске пройдет интенсив для инвесторов и предпринимателей

Бизнес ПроБизнес

Новосибирские юристы назвали главные ошибки бизнесменов при обыске

Общество

Синоптики предсказывают резкие перепады температуры в Новосибирской области

Власть Общество

Суд обязал власти Сузунского района увеличить маневренный фонд

Общество

Новосибирская область вошла в топ-5 по отказам в автокредитах в России

Телекоммуникации

Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Власть Общество

В хозяйствах карантинных районов под Новосибирском идет вторая волна дезинфекции

Общество

Манга, манхва, маньхуа: книжные магазины Новосибирска регистрируют рост спроса на азиатские комиксы

Культура Общество

Новосибирский «Красный факел» добил стереотип о непримиримости театра и кино

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

