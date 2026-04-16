Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Депутаты горсовета впервые за много лет поставили неудовлетворительную оценку работе главы города Бердска. Отчет Семёна Лапицкого за 2025 год не устроил большинство народных избранников.

Глава администрации полтора часа докладывал о достижениях. По его данным, промышленность выросла, средняя зарплата достигла почти 75 тысяч рублей, а безработица осталась на уровне 0,4%. Из 26 ключевых показателей город выполнил 24. Провалились только два — доходы и расходы бюджета.

Но депутаты оценили работу иначе. Из 21 присутствовавшего на сессии 12 проголосовали за «неуд». Электронная система голосования отключилась, поэтому поднимали руки, как в старые времена.

Часть депутатов, голосовавших за положительную оценку, демонстративно покинула зал.

Получивший «неуд» мэр, по словам председателя горсовета Владимира Голубева, не уйдёт в отставку. Он отметил, что двойка — это сигнал ужесточить контроль и работать качественнее. Но если неудовлетворительная оценка повторится дважды, это станет основанием для увольнения.

Прокурор Бердска Александр Козлов, присутствовавший на сессии, сказал, что надзорный орган отреагирует, если поступят обращения.

Стоит отметить, что голосование совпало с приближающимися выборами в горсовет осенью 2026 года. В кулуарах говорят, что списки кандидатов уже перекраиваются.

Семён Лапицкий был назначен мэром Бердска в феврале 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу.