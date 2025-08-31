В Бердске в ДТП пострадали семь человек, одна женщина скончалась

В Бердске в результате столкновения двух легковых автомобилей семь человек получили травмы различной степени тяжести. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Авария произошла в воскресенье, 31 августа около 9 часов утра на 36-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Это напротив железнодорожного вокзала города Бердска. По предварительной информации, Toyota, за рулем которой находилась женщина 1970 года рождения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Honda под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя и пять пассажиров Honda.

— Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в лечебное учреждение города Бердска. От полученных травм пассажир. женщина 1982 года рождения, скончалась в Бердской городской больнице, — сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД России по городу Бердску майор полиции Дмитрий Логуткин.

Официальная информация о состоянии шести пострадавших на момент подготовки материала не опубликована. Региональные СМИ публикуют свидетельства очевидцев, которые видели, как людям помогали выбраться из покореженных автомобилей. Они рассказывают, что некоторые не могли передвигаться самостоятельно.

Прокуратура опубликовала кадры снятые камерой видеонаблюдения. На них видно, что автомобиль Toyota двигался на довольно большой скорости и резко выехал на встречку. На съемке указано время — 9:22.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, ГАИ и МЧС. Прокуратура города Бердска организовала проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Движение по Чуйскому тракту на указанном участке затруднено. Спустя четыре часа после аварии там по-прежнему была пробка.

