Сажать в тюрьму за ложные сообщения о терактах предлагает депутат ГД

По словам парламентария, людей, которые «будоражат российское общество ложными сообщениями о минировании», нужно «нещадно карать», отправляя за решетку.

В настоящее время за такие розыгрыши, если они не повлекли за собой смерть человека, УК предусматривает только штрафы, однако, депутат уверен, что в статье должны быть исключительно тюремные сроки.

Алексей Журавлев отметил, что жесткие меры наказания для так называемых «телефонных террористов» необходимо установить, как минимум, до конца СВО в Украине.

Каждый такой сигнал отвлекает правоохранительные органы от защиты действительно нуждающихся в этом объектов, добавил депутат.

Ранее редакция сообщала, что за неделю в Новосибирской области поступило 13 сообщений о минировании зданий.