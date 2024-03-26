Сажать в тюрьму за ложные сообщения о терактах предлагает депутат ГД

По словам парламентария, людей, которые «будоражат российское общество ложными сообщениями о минировании», нужно «нещадно карать», отправляя за решетку.
В настоящее время за такие розыгрыши, если они не повлекли за собой смерть человека, УК предусматривает только штрафы, однако, депутат уверен, что в статье должны быть исключительно тюремные сроки.
Алексей Журавлев отметил, что жесткие меры наказания для так называемых «телефонных террористов» необходимо установить, как минимум, до конца СВО в Украине.
Каждый такой сигнал отвлекает правоохранительные органы от защиты действительно нуждающихся в этом объектов, добавил депутат.
Ранее редакция сообщала, что за неделю в Новосибирской области поступило 13 сообщений о минировании зданий.
Фото: freepik.com — nensuria
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