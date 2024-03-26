В контрабанде леса на 22 млн рублей подозревают компанию из Новосибирска

Уголовное дело по факту контрабанды леса через границу Таможенного союза ЕАЭС возбудили в Новосибирске.
— С января по ноябрь 2022 года компания перевезла через границу Таможенного союза ЕАЭС более 4 тысяч кубометров хвойного леса, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Общая стоимость превысила 22 миллиона рублей.
Отмечается, что компания не предоставила таможенникам достоверные сведения о производителе и транспортировке товаров.
Ранее редакция сообщала о том, что 3 вагона деловой древесины вывез за границу житель Новосибирска.
Источник фото: freepik.com/Автор — wirestock
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