Новосибирских туристов удивил «почти сухой» закон на Алтае

В майские праздники на Алтае фактически начинается весенне-летний туристический сезон. В текущем году туристов в этом регионе ждут новые правила продажи алкоголя. Жители Новосибирска, которые уже успели съездить туда, назвали эти ограничения «почти сухим» законом.

Ограничения продажи алкогольных напитков в Республике Алтай вступили в силу 1 марта 2026 года. Теперь в рознице продажа спиртного в будние дни существенно ограничена по времени, а по воскресеньям и в праздничные дни запрещена совсем.

— Мы были на Алтае в велопутешествии с 1 по 3 мая. В таких поездках спиртное никому особо не нужно, если кто-то вечером и выпивает, то в символических объемах. Естественно, никто напитки с собой не везет. Но когда несколько человек вечером 2 мая решили выпить пива, им его никто не продал. Было еще совсем не поздно, что-то около шести вечера. И такой отказ удивил. Продавцы объяснили, что запреты введены в марте, и они сами этому не особо рады. По сравнению с новосибирскими правилами — не продавать после 22:00 — алтайские ограничения прямо драконовскими кажутся. До «сухого» закона немного осталось. Летним туристам надо это учесть, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Основные изменения коснулись как времени, так и мест продажи. Под полный запрет попали все магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах, независимо от дня недели. В отдельно стоящих магазинах алкоголь продается с понедельника по четверг с 11:00 до 19:00, по пятницам с 11:00 до 16:00, по субботам с 11:00 до 14:00. Для сравнения, до введения ограничений алкоголь продавался ежедневно с 10:00 до 23:00. Эти ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе и бары. За нарушение новых правил предусмотрены крупные штрафы до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции и аннулирование лицензии на торговлю в случае грубых или систематических нарушений.

С 1 марта 2026 года многие российские регионы изменили правила продажи алкоголя. Республика Алтай в настоящий момент является лидером по суммарному времени запрета. Также в число субъектов РФ с самыми жесткими ограничениями входит Вологодская область — там с прошлого года алкоголь в рознице в будние дни продается только в течение двух часов — с 12:00 до 14:00.

