Новосибирских туристов удивил «почти сухой» закон на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

Новые ограничения были введены в марте 2026 года

В майские праздники на Алтае фактически начинается весенне-летний туристический сезон. В текущем году туристов в этом регионе ждут новые правила продажи алкоголя. Жители Новосибирска, которые уже успели съездить туда, назвали эти ограничения «почти сухим» законом.

Ограничения продажи алкогольных напитков в Республике Алтай вступили в силу 1 марта 2026 года. Теперь в рознице продажа спиртного в будние дни существенно ограничена по времени, а по воскресеньям и в праздничные дни запрещена совсем.

— Мы были на Алтае в велопутешествии с 1 по 3 мая. В таких поездках спиртное никому особо не нужно, если кто-то вечером и выпивает, то в символических объемах. Естественно, никто напитки с собой не везет. Но когда несколько человек вечером 2 мая решили выпить пива, им его никто не продал. Было еще совсем не поздно, что-то около шести вечера. И такой отказ удивил. Продавцы объяснили, что запреты введены в марте, и они сами этому не особо рады. По сравнению с новосибирскими правилами — не продавать после 22:00 — алтайские ограничения прямо драконовскими кажутся. До «сухого» закона немного осталось. Летним туристам надо это учесть, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Основные изменения коснулись как времени, так и мест продажи. Под полный запрет попали все магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах, независимо от дня недели. В отдельно стоящих магазинах алкоголь продается с понедельника по четверг с 11:00 до 19:00, по пятницам с 11:00 до 16:00, по субботам с 11:00 до 14:00. Для сравнения, до введения ограничений алкоголь продавался ежедневно с 10:00 до 23:00. Эти ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе и бары. За нарушение новых правил предусмотрены крупные штрафы до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции и аннулирование лицензии на торговлю в случае грубых или систематических нарушений.

С 1 марта 2026 года многие российские регионы изменили правила продажи алкоголя. Республика Алтай в настоящий момент является лидером по суммарному времени запрета. Также в число субъектов РФ с самыми жесткими ограничениями входит Вологодская область — там с прошлого года алкоголь в рознице в будние дни продается только в течение двух часов — с 12:00 до 14:00.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области региональный главк МВД настаивает на ужесточении требований по продаже алкоголя.

Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

Автор: Артем Рязанов

В Сибирском центре колокольного искусства 310 раз ударили в колокол, символизируя возраст второго по величине города Новосибирской области — Бердска. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии. Под руководством протоиерея Павла Плотникова церковный хор Преображенского кафедрального собора исполнил пасхальные песнопения и молитвенные поминания жителей старого города. 70 лет Новосибирское водохранилище скрывает его руины и остатки.

Напомним, в 1950-х годах, когда началось строительство Новосибирской ГЭС, было принято решение перенести Бердск на новое место. Переезд бердчан на нынешнюю территорию начался в 1953 году и завершился к 1957 году, когда был запущен первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС. Полное наполнение Обского водохранилища произошло за два года.

В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

Автор: Артем Рязанов

В апреле в Новосибирской области произошло пять дорожных инцидентов с участием детей младше 16 лет. В трех случаях пострадали дети, использующие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Два других инцидента случились с юными велосипедистами. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В связи с недавними происшествиями сотрудники ведомства напомнили основные правила безопасности для несовершеннолетних водителей. Например, дети до 14 лет обязаны передвигаться на велосипедах и самокатах исключительно по тротуарам, пешеходным и велосипедным зонам. Им категорически запрещено выезжать на проезжую часть.

Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Как рассказать о Великой Отечественной Войне, не напугав и не исказив правду? Как объяснить формулу «праздник со слезами на глазах» тому, кто еще не знаком с горечью потерь? Ассистент кафедры педагогики и методики начального образования Новосибирского государственного педагогического университета Екатерина Булавина рассказывает, как и что именно говорить детям разных возрастов о Дне Победы.

— Ребенок познает окружающий мир через взрослого: через рассказы, обсуждения и реакцию значимого человека на ту или иную ситуацию. Есть темы, которые мы обязаны передать детям с хирургической точностью и бережностью. День Победы для трехлетнего ребенка и для десятилетнего школьника — это абсолютно разные истории. То, что вызывает героическое восхищение у подростка, может вызвать ночные кошмары у дошкольника, —  отмечает Булавина.

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Автор: Артем Рязанов

Бердск готовится возобновить строительство муниципальной газовой котельной «Восточная», которая заменит частную ТКГ-1. Федеральный суд обязал администрацию города обеспечить альтернативный источник тепловой энергии к 18 мая 2029 года по иску прокурора.

Администрация Бердска передала полномочия по строительству газовой котельной «Восточная» УКС. Теперь Управление капитального строительства выполняет функции муниципального заказчика. МУП «Комбинат бытовых услуг» контролирует строительство, проверяет качество работ и соответствие проектной документации, участвует в комиссионном освидетельствовании и приемке объекта. При выявлении недостатков КБУ обязан информировать УКС.

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

