Туристы из Новосибирска решили, что топливный кризис позади, и поехали на Алтай

В начале августа возобновился туристический поток из Новосибирска в Горный Алтай. До этого практически три недели туриндустрия регистрировала снижение числа заездов и высокий уровень отмен бронирований из-за топливного кризиса в Сибири. Ситуация начала меняться в последней декаде июля, причем это происходило синхронно в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай. Infopro54 поговорил с владельцами мест размещения на Алтае и с туристами, которые заезжают на отдых в эти дни.

На выезде из Новосибирской области проблем с доступностью топлива нет. Туристы отмечают, что практически все заправки на Чуйском тракте работают, очередей на них нет.

— Мы выехали из Новосибирска рано утром 3 августа, запаслись бензином — полный бак и канистры еще, но оказалось, что и по дороге заправиться вполне можно, как в Новосибирской области, так и дальше по маршруту. Цены очень сильно отличаются: Новосибирская область, как обычно, впереди всех по ценам. Бензин и в Алтайском крае, и в Республике Алтай дешевле, чем в Новосибирской области. Непонятно, по какой причине, хотя даже сети есть одни и те же. Не видели ни одной очереди вплоть до пункта назначения — это Камлак. Пока мы здесь сделали остановку, через несколько дней поедем вглубь Алтая, — рассказал житель Новосибирска Олег.

Участники туристического рынка Алтая, комментируя наблюдения туристов, отмечают, что очередей на заправках вплоть до Усть-Семы действительно нет. Однако в глубине Алтая очереди у заправок сохраняются.

— В Горный Алтай въедете — на Усть-Сему, на Чемал, в другие районы которые подальше, там будете стоять на заправках по полтора-два часа. Там пока ничего не поменялось, к сожалению. И такое ощущение, что это уже какой-то искусственный ажиотаж. Ведь в Новосибирске сейчас есть бензин и далее по Чуйскому тракту. Люди видят вроде эту нормализацию, едут и утыкаются в очереди. Тем, кто планирует поездку, я бы советовал это учесть и заправляться раньше, — сказал в беседе с Infopro54 руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян.

Представители турфирм, владельцы турбаз, глэмпингов, гостевых домов подтверждают, что туристы после июльского спада снова едут на Алтай. Но особого оптимизма у бизнеса нет: то, что не удалось заработать в июле, вряд ли получится наверстать в августе и сентябре.

— Бронирования, желания бронировать не особо видно. Многие едут стихийно, как лет 15 назад было: мол, приедем, по месту разберемся. Знаю очень хороший отель, спа-комплекс, там даже 30% не занято. Он говорит: «Мы не можем заселить его». Те, кто отказались от броней, стихийно не заезжают, потому что им дорого, — сказал руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян.

Владелец глэмпинга в Чемальском районе рассказал Infopro54, что те, кто отменял брони в июле, пытаются сейчас перебронировать, но подсчитать, насколько успешным будет сезон, пока сложно.

— Наш глэмпинг стоял практически пустым три недели. Кто-то заезжал, но единичные туристы, которые прорывались через очереди и проблемы с топливом. Просадка есть. Основные наши клиенты — из Новосибирска и Алтайского края. Сейчас надеемся, видим, что пошло активное бронирование. Надеемся, что сезон будет не сильно провальным, если в августе нормально проработаем, сентябрь будет хорошим по погоде и проблемы с бензином не вернутся, — сказал собеседник редакции.

Напомним, 9 июля в Республике Алтай был введен контроль отпуска топлива. Это предполагает не только лимиты по объему, но и ограничения по частоте заправки бака.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске отменили график заправки специального транспорта.