Рекламодателям

СберБанк зачислил государственные выплаты на детей

  • 03/08/2021, 12:56
Многие родители уже получили государственные выплаты на детей в преддверии нового учебного года на карты и счета СберБанка.

Новости компанийПомимо 10 000 рублей, которые полагаются на каждого ребёнка от государства, клиенты банка в течение двух рабочих дней получат доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль.

После активации СберПрайм в течение двух рабочих дней Сбер направит промокод, которым можно расплатиться на 1000 рублей в СберМаркете и на 1000 рублей в СберМегаМаркете на каждого ребёнка. Промокод действует до конца 2021 года: им можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. В оба сервиса можно быстро зайти без логина и пароля по Сбер ID.

Также клиенты банка получат промокод для бесплатного подключения страховки от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

5 августа Сбер запускает акцию «Снова в школу!», чтобы помочь родителям выгодно и удобно собрать детей к новому учебному году. На СберМегаМаркете и СберМаркете появится категория, в которой будут собраны все необходимые товары для подготовки ребёнка к школе. Родители смогут купить больше, потому что за первую покупку в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов, которые можно будет тут же потратить. На сайте проекта sber.ru/1 будут собраны все предложения, включая специально подготовленные списки необходимых товаров для учеников каждого класса с 1-го по 11-й, которые помогут ничего не забыть. К тому же можно будет бесплатно оформить детскую и молодёжную карты, послушать полезные лекции от специалистов СберЗдоровья, оформить образовательный кредит по специальной ставке и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой банка

505

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы Сбербанк образование банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

Актуальный разговор

Актуальный разговор

На рынке труда бум «удаленки»

Все материалы
Лента новостей

Больше половины партий допущены к выборам в Госдуму

03/08/2021, 14:16

Спорткомплекс для занятий единоборствами в Новосибирске появится к 2023 году

03/08/2021, 13:34

СГК переключила на теплоснабжение от ТЭЦ в Новосибирске 15 котельных из 275

03/08/2021, 12:00

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

03/08/2021, 10:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11

Новости компаний

Банк «Левобережный» сократил время резервирования расчетного счета для бизнеса до 5 минут

02/08/2021, 16:10

ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады

02/08/2021, 15:47

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

02/08/2021, 13:28

Комплексные пакетные предложения «Ростелекома» для новосибирцев

02/08/2021, 12:06

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

Политика

Выборы

Больше половины партий допущены к выборам в Госдуму

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Недвижимость

Новости Новосибирска

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости компаний

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирска

Спорткомплекс для занятий единоборствами в Новосибирске появится к 2023 году

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска