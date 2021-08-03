Спорткомплекс для занятий единоборствами в Новосибирске появится к 2023 году

По словам министра спорта региона Сергея Ахапова, возведение центра, которое пройдет в рамках государственно-частного партнерства, планируется завершить в течение двух-трех лет.

— Это очень большое спортивное сооружение с восемью залами, один из которых рассчитан на три тыс. зрительских мест. Там можно проводить соревнования по всем видам единоборств любого уровня, и реализация этого проекта сегодня планируется путем государственно-частного партнерства, в ближайшее время мы будем объявлять конкурс для участия инвесторов, — сказал Ахапов на пресс-конференции.

Спорткомплекс планируется построить к 2023 году. В нем будут проводиться занятия по тхэквондо, карате, рукопашному бою, греко-римской борьбе, самбо, вольной борьбе, дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, боксу и игровым видам спорта. Кроме этого, на площадке спорткомплекса планируется проводить всероссийские и международные соревнования по этим видам спорта. Одновременно в здании смогут заниматься больше ста человек. Спортивный объект будет располагаться в Кировском районе, на левобережье Новосибирска, где сейчас идет активная застройка новых микрорайонов.

Как ранее сообщалось, инициатором проекта выступает НРОО «Спортивно-профессиональный клуб «Успех» (СПК «Успех»). В 2020 году в ответ на запрос редакции в клубе сообщали, что проект готов, это будет комплекс с основным залом на 1800 зрительских мест и шестью тренировочными залами.