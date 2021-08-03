Спорткомплекс для занятий единоборствами в Новосибирске появится к 2023 году

По словам министра спорта региона Сергея Ахапова, возведение центра, которое пройдет в рамках государственно-частного партнерства, планируется завершить в течение двух-трех лет.
— Это очень большое спортивное сооружение с восемью залами, один из которых рассчитан на три тыс. зрительских мест. Там можно проводить соревнования по всем видам единоборств любого уровня, и реализация этого проекта сегодня планируется путем государственно-частного партнерства, в ближайшее время мы будем объявлять конкурс для участия инвесторов, — сказал Ахапов на пресс-конференции.
Как ранее сообщалось, инициатором проекта выступает НРОО «Спортивно-профессиональный клуб «Успех» (СПК «Успех»). В 2020 году в ответ на запрос редакции в клубе сообщали, что проект готов, это будет комплекс с основным залом на 1800 зрительских мест и шестью тренировочными залами.
Фото: pixabay.com автор: Taekwondo-am-Tegernsee
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