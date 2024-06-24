Водитель Субару погиб после столкновения с деревом в Новосибирске

Жесткая авария произошла в Калининском районе Новосибирска. Водитель автомобиля Субару «Форестер» совершил ДТП на улице Богдана Хмельницого.

― 37-лений мужчина, управляя автомобилем Субару, напротив дома 94 совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на дерево. В результате аварии водитель получил травмы несовместимые с жизнью, ― прокомментировали в Госавтоинспекции.

От удара иномарка перевернулась на крышу. Извлекать жертву ДТП пришлось спасателям. На месте также работали инспекторы ГАИ и скорая помощь.

Ранее редакция рассказывала о жесткой аварии на улице Петухова. После столкновения Nissan Cedric и Nissan Stagea погиб один из водителей.