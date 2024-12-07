Новосибирские вузы будут готовить авиаинженеров и IT-специалистов для авиахолдинга

S7 Group, Министерство образования Новосибирской области, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака заключили соглашение о подготовке специалистов для авиахолдинга. Сообщение об этом появилось в социальных сетях авиакомпании. В ходе образовательных программ для студентов НГТУ и НАТК проведут практики и стажировки на производственных площадках S7 Group, а для преподавателей учебных заведений и сотрудников холдинга организуют совместные программы по обмену опытом и повышению квалификации. Также в рамках сотрудничества, на предприятиях компании пройдут дни открытых дверей и хакатонов.

Закончив обучение, высококвалифицированные специалисты пополнят число сотрудников предприятий холдинга в Новосибирской области. Директор Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б. С. Галущака Андрей Брикман отметил, что эффективность обучения выше, когда изучение теории продолжается на практике, непосредственно на площадках работодателя. По его словам, развитие высокотехнологичных компетенций призвано повысить престиж инженерно-технических и ИТ профессий для предприятий авиационной отрасли среди молодежи, а также привлечь абитуриентов на технические специальности новосибирских образовательных учреждений.

Напомним, авиахолдинг S7 Group базируется в Новосибирской области в аэропорту Толмачево. Кроме того, в холдинг входит АО «Бердский электромеханический завод». В 2023 году стало известно, что на предприятии планируется создать экспериментальный производственный участок для ремонта и обслуживания самолетов.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГТУ создали двигатель для подогрева еды на борту самолета. Заказчик намерен использовать эти двигатели для производства конвекционных печей.