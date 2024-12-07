Рекламодателям

Новосибирские вузы будут готовить авиаинженеров и IT-специалистов для авиахолдинга

  • 07/12/2024, 11:30
Новосибирские вузы будут готовить авиаинженеров и IT-специалистов для авиахолдинга
Практику и стажировку студенты будут проходить на производственных площадках компании

S7 Group, Министерство образования Новосибирской области, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака заключили соглашение о подготовке специалистов для авиахолдинга. Сообщение об этом появилось в социальных сетях авиакомпании. В ходе образовательных программ для студентов НГТУ и НАТК проведут практики и стажировки на производственных площадках S7 Group, а для преподавателей учебных заведений и сотрудников холдинга организуют совместные программы по обмену опытом и повышению квалификации. Также в рамках сотрудничества, на предприятиях компании пройдут дни открытых дверей и хакатонов.

Закончив обучение, высококвалифицированные специалисты пополнят число сотрудников предприятий холдинга в Новосибирской области. Директор Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б. С. Галущака Андрей Брикман отметил, что эффективность обучения выше, когда изучение теории продолжается на практике, непосредственно на площадках работодателя. По его словам, развитие высокотехнологичных компетенций призвано повысить престиж инженерно-технических и ИТ профессий для предприятий авиационной отрасли среди молодежи, а также привлечь абитуриентов на технические специальности новосибирских образовательных учреждений.

Напомним, авиахолдинг S7 Group базируется в Новосибирской области в аэропорту Толмачево. Кроме того, в холдинг входит АО «Бердский электромеханический завод». В 2023 году стало известно, что на предприятии планируется создать экспериментальный производственный участок для ремонта и обслуживания самолетов.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГТУ создали двигатель для подогрева еды на борту самолета. Заказчик намерен использовать эти двигатели для производства конвекционных печей. 

Фото предоставлено пресс-службой S7 Group.

441

Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Подготовка кадров авиахолдинг


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

Владислав Кочетков: 2024 год стал очередным хорошим кризисным годом в российской экономике

Бизнес в условиях высокой ключевой ставки, казалось бы, должен был умереть, но он продолжает расти даже без нормального доступа к кредитным ресурсам
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Квартиры в высотках Новосибирска стоят на треть дороже, чем в среднем по рынку
7/12/24 15:30
Город Недвижимость
Новосибирцам предложили выбрать символ для новой тысячной купюры
7/12/24 14:30
Финансы
Новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей
7/12/24 13:30
Общество
В Новосибирск поступила очередная партия машин для уборки улиц
7/12/24 12:30
Общество
Новосибирские вузы будут готовить авиаинженеров и IT-специалистов для авиахолдинга
7/12/24 11:30
Бизнес Образование
Сбор втулок от туалетной бумаги ради науки объявили в Новосибирске
7/12/24 10:30
Город Общество
Рассказываем, кто в Новосибирске дарит подарки чаще, чем получает
7/12/24 9:30
Общество
«СЕЛЛ-Сервис» выплатит более 17 миллионов рублей по дивидендам
6/12/24 19:00
Бизнес Финансы
Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к теплосетевой компании
6/12/24 18:45
Власть Энергетика&ЖКХ
Дорожники из Новосибирска отремонтировали трассу в ЛНР
6/12/24 18:30
Общество
Новосибирский адвокат рекомендует РАН пролоббировать поправки по защите ученых
6/12/24 18:00
Власть Право&Порядок
Продажи новых грузовиков в ноябре упали на четверть
6/12/24 17:30
Цены на самый ходовой бензин в Новосибирске снова подскочили
6/12/24 17:00
Бизнес Власть Транспорт
20-градусные морозы обрушатся на Новосибирск в предстоящие выходные
6/12/24 16:45
Общество
Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг
6/12/24 16:30
Власть Финансы
За взрывом на АЗС в Искитиме стоит беспечность МЧС и местной власти
6/12/24 16:15
Бизнес Власть Право&Порядок
Информацию, привлекающую внимание пользователей, причислят к рекламе
6/12/24 16:00
Бизнес ПроБизнес
Ограничитель для фур демонтировали в новосибирском жилмассиве «Хилокский»
6/12/24 16:00
Общество
В Сибири проходят антикартельные проверки производителей сливочного масла
6/12/24 15:15
Бизнес
Вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года
6/12/24 15:00
Город Транспорт
Популярное
Новосибирцы, появившиеся на свет в новогодние праздники, дни рождения не отмечают
6/12/24 17:15
Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки
6/12/24 15:45
Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске
5/12/24 18:00
Мигрантке, закопавшей ребенка около крыльца, вынесли приговор в Новосибирске
4/12/24 15:30
Кинолог Анатолий Котенко рассказал, как защититься от агрессивных собак
3/12/24 19:45
Грузовой поезд насмерть сбил молодого парня в Новосибирской области
3/12/24 15:00
Новости компаний
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Демо-дне межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут»
6/12/24 10:49
Энергетики обеспечили электроснабжение крупного ЖК в Новосибирске
5/12/24 11:25
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска