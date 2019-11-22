Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

— Марина, с какими вопросами предприниматели сегодня обращаются к бизнес-консультантам? Можете обозначить наиболее актуальные проблемы, волнующие бизнес?

— Как по всему рынку, так и в нашей компании самые актуальные темы связаны с решением вопросов в области управления компанией, финансами, персоналом. Если смотреть на рынок в целом, то к тенденциям можно отнести сокращение спроса на корпоративное образование. Оно постепенно сходит на нет. Если раньше было много запросов от компаний, готовых платить за обучение команд, то сейчас в приоритете личное образование. Финдиректор, генеральный директор, собственник приходят для того, чтобы повысить свои компетенции.

— Почему, на ваш взгляд, акцент смещается на программы личного обучения?

— С одной стороны, это одно из следствий сложной экономической ситуации: руководители стали экономить на корпоративном обучении. С другой стороны, все более устойчивым становится тренд на необходимость повышения личных компетенций, профессионализма. Раньше у нас на курсах практически не было слушателей, которые пришли самостоятельно — их делегировали компании, руководство и т.д. Сейчас все больше людей готовы в это вкладывать личные деньги, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда.

Есть и еще одна немаловажная причина. Для собственников получение таких знаний — возможность лучше контролировать свой бизнес. Раньше были нередки ситуации, когда собственник перекладывал оперативное управление на наемного менеджера. Сейчас он предпочитает держать руку на пульсе компании, а интерес к передаче полномочий практически исчез. Собственники видят, какие угрозы возникают на рынке для бизнеса со стороны конкурентов, государственных и контролирующих структур, видят, что ситуация меняется очень быстро — и боятся потерять контроль.

— Какие вопросы интересуют бизнес в части финансов?

— Многие думают про оптимизацию затрат. Это неудивительно. Сейчас такое время, когда под давлением госорганов предприятия обеляются, из-за чего у них растет налоговая нагрузка, идет большой прирост затрат, а значит, нужно искать другие источники и резервы для оптимизации. Бизнес интересуют вопросы о том, как правильно анализировать структуру затрат, искать резервы, увеличивать прибыль. Предприниматели понимают, что все это уже становится насущной необходимостью, так как если платить все налоги, то компания будет работать в минус.

— С чем связан рост интереса к управлению персоналом? Какие аспекты в этом вопросе больше всего интересуют бизнес?

— Больше всего вопросов связано с мотивацией персонала. На мой взгляд, это объясняется сменой поколений, происходящей на рынке труда. Молодежь совершенно не похожа на сотрудников старшего поколения. Как правило, она не очень ответственна, без четких целей, у нее другие ориентиры в жизни, другое мышление, поэтому работодатель не понимает, как ему удержать молодых специалистов, какие методы мотивации использовать при работе с ними.

Еще один тренд — увеличилось количество запросов на обучение от малого бизнеса.

— Почему это происходит?

— Сложная ситуация в экономике привела к тому, что любой бизнес, независимо от масштабов, предпочитает считать деньги, четко оценивать свои возможности и перспективы. Кстати, у молодых бизнесменов, стартаперов более серьезный подход к делу. Уже на старте они хотят все дела вести грамотно, по правилам, чтобы четко понимать ситуацию в компании и управлять всеми процессами, по возможности дистанционно.

С другой стороны, малому бизнесу довольно сложно разбираться в финансах. Как правило, у них еще нет экономиста или финансиста, понимающего эту тему. В ней пытается разобраться сам собственник или гендиректор: как считать прибыль, смотреть отчеты, что такое баланс, расходы и т.д. При этом у стартапера обычно нет специализированного образования, и нередко только во время учебы собственник понимает, что его компания вовсе не прибыльная, как он наивно считал, а получает убытки — и требуется срочная корректировка процессов управления бизнесом.

Популярная тема 2019 года — франшизы: как оценить выгодность франшизы, посчитать окупаемость, проверить корректность составления бизнес-плана. Сейчас многие предприниматели задумываются о таком варианте входа в бизнес: не открывать свое дело, а взять готовый проект и вложить в него инвестиции.

— Выросло ли количество руководителей/собственников, готовых изучать новые технологии для оценки ситуации в компании?

— Отношение собственников к бизнесу становится все более цивилизованным. Они действительно готовы применять новые технологии, внедрять программы, проводить цифровизацию процессов для повышения управляемости компанией. Это особенно актуально для тех, кто работает на высококонкурентных рынках. Даже те предприниматели, кто еще 5 лет назад категорично говорил о том, что не приемлет новые технологии, сейчас начинают их изучать. Потому что видят, как их используют молодые конкуренты и какой эффект это приносит для их бизнеса.

— Но технологий много не придумаешь. Можно ли конкурировать на одинаковых вводных?

— Я уже много раз говорила о том, что сейчас уникальное время, так как бизнес конкурирует не за счет продуктов и услуг, которые легко скопировать, а за счет технологий управления, лидерских качеств руководителя, корпоративной культуры. В каждом бизнесе совокупность этих параметров уникальна, так как пропускается через подходы в стратегическом менеджменте, систему управленческого учета, оргструктуру, ментальность, понимание клиента и т.д. Даже в компаниях, работающих на одном сегменте рынка, они будут отличаться кардинально, так как каждый будет использовать полученные им инструменты по-своему.

— Какая из задач превалирует при обращении предпринимателей к консалтерам: сохранить/развить бизнес или «упаковать» и продать?

— 7 лет назад основной спрос был на «упаковку» бизнеса с последующей продажей. Сейчас в приоритете сохранение и развитие. Все понимают, что без роста компания просто умрет. Что касается продажи, то на существующий бизнес найти покупателя не так-то просто. В России просто нет адекватных методик оценки компаний, которые существуют на Западе. Там — международная финансовая отчетность, у нас — только бухгалтерская отчетность, которая чаще всего совершенно не отражает реального положения дел в бизнесе. А вот управленческая есть не у всех (а у тех, у кого есть, часто ведется неправильно). Сейчас инвесторы если что-то и ищут, то это новые идеи, проекты, которые могут выйти на новые рынки. На существующий бизнес покупателя найти сложно — слишком много непредсказуемых рисков.

Молодежь иногда сразу закладывает опцию продажи в свой бизнес-проект, но и молодые предприниматели сегодня все-таки предпочитают развиваться.

— В чем вы видите основные текущие риски для бизнеса?

— На мой взгляд, главный риск – когда в бизнесе нет управления, все пущено на самотек. Когда кажется, что компания растет, а на самом деле она проедает прибыль. Многие списывают проблемы в бизнесе на внешние факторы. Наша практика показывает, что причина 80% из них кроется внутри компании, в отсутствии грамотно выстроенной системы управления, внимания к затратам. У меня много примеров, когда бизнес умирал по этим причинам. Компания не уделяла внимание своему корпоративному здоровью, плыла по течению и тонула.

Второй риск зависит от государственных, политических и экономических факторов. Это «закручивание гаек» по налогам, вопросы по снятию и переводу наличных денег, запрет переводов на карту. Государство чересчур сильно пытается регулировать предпринимателей через банки, и это очень серьезно мешает развитию бизнеса.

Третий важный риск — персонал. То, что сейчас происходит на рынке труда, иначе как катастрофой назвать невозможно. Очень многие компании сетуют, что долго не могут закрыть вакансии, и это актуально для всех отраслей. Огромным дефицитом на рынке труда, к примеру, сейчас являются хорошие маркетологи. Их просто нет!

У соискателей очень низкий уровень ответственности. Они не приходят на собеседование, без предупреждения исчезают с работы, у них низкий уровень квалификации: они хотят получать много денег, но ничего не делать. Многие хотят работать дома, у большинства нет стремления развиваться. Уже работающему на рынке бизнесу сложно принять такие условия. Не исключаю, что в такой ситуации компании начнут перестраиваться и принимать на работу не молодежь, а более возрастных соискателей — они более ответственны. Это не всегда хорошо, так как старшему поколению сложно изменить ментальность, но другого выхода у многих работодателей не будет.

Фото: из личных архивов