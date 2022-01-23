Секреты выгодной покупки автомобиля «Тойота» в американской комплектации

Любят её не только за красивый и солидный дизайн, но и за выдающиеся технические качества. Несмотря на то, что на просторах нашего государства фирменных автосалонов компании «Тойота» с избытком, россияне всё же предпочитают «тойоты» из Америки. Об основных причинах подобных тенденций вы узнаете в этой статье.

Чем заморские «тойоты» отличаются от русских?

Как правило, Toyota б/у, выпущенные специально для рынка США выделяются иными стандартами освещения, оцифровкой спидометра в милях, дизайном кузова, температурой в Фаренгейтах и другими настройками подвески. Помимо этого, «тойоты» из США имеют отличный от российских:

Модельный ряд. В России компания предлагает 12 модификаций, а в США 17.

Комплектацию. У нас японские автомобили продаются с фиксированной комплектацией. В Америке доступны пакеты опций, да и наборы там гораздо шире.

Виброизоляцию. У иностранных машин и передняя, и задняя часть кузова защищена от колебаний. А также идеально загерметизированы швы. Наши авто этим похвастать не могут.

Войлочным покрытием пола. На рынке РФ автомобили утеплены только в передней части салона.

Конечно, может для кого-то это и мелочи, но согласитесь, что весьма комфортные и нужные. В разы приятнее купить машину полностью готовую к активному применению, нежели оборудовать приобретение самостоятельно и за отдельные деньги.

Где можно выгодно купить авто в американской комплектации жителям Украины?

Сейчас продажей Toyota из Америки не занимается только ленивый. Однако не везде условия удовлетворят большую часть покупателей. Именно поэтому львиная доля, желающих купить б/у «тойоту», обращается на сайт компании Motormat. А всё потому, что благодаря отлаженной схеме поставок, коммерсантам удаётся изрядно сократить издержки клиентов и свести время ожидания авто к минимуму.

Кроме этого, граждане обратившиеся в Motormat получают:

широкий ассортимент недорогих и люксовых моделей;

стоимость на 30-40 % процентов дешевле;

более длительный ресурс эксплуатации;

гарантию 100 суток на силовой агрегат и АКПП для автомобилей с любым пробегом;

возможность приобрести машину под заказ.

Здесь вам однозначно не предложат дефективную или нелегальную машину, с которой возникнет масса проблем. Более того, компания подготовит весь пакет документов и не заставит обивать пороги разнообразных инстанций.

Итак, для того чтобы купить автомобиль концерна «Тойота» в американской комплектации не нужно быть семи пядей во лбу. Всё, что для этого необходимо — воспользоваться услугами «правильного» посредника и наслаждаться ездой на премиальной технике.