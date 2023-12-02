СЕЛЛ-Сервис займет на рынке 250 млн рублей

Компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» приняла решение о размещении биржевых облигаций на 250 млн рублей. Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке, говорится на сайте раскрытия информации. Срок обращения облигаций — 1 440 дней.

Напомним, минувшим летом компания разместила на бирже второй выпуск облигаций на 150 млн рублей со сроком обращения три года. Ценные бумаги компании были раскуплены за день. Эмитент привлек средства для пополнения оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что позволит сократить риск перебоев в поставках и, соответственно, увеличить выручку до 80% в 2023 году по отношению к 2022 году. На бирже также в обращении находится первый выпуск эмитента на 65 млн рублей.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортер пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Поставляемая компанией продукция применяется предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и учредитель компании — Петр Новак. Среднегодовой прирост выручки — 60%. За 2022 год выручка компании составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 71 млн. По итогам 1 квартала 2023 года — 478,5 млн руб и 39,9 млн руб соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что компания СЕЛЛ-Сервис вышла в Узбекистан.