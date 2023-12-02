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Вопрос доукомплектования войск обсудил Медведев в Новосибирске

  • 02/12/2023, 14:17
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Вопрос доукомплектования войск обсудил Медведев в Новосибирске
Речь идет о привлечении контрактников и добровольцев.

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев провел в Новосибирске совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

— В целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек, — привел статистику Министерства обороны России в ходе совещания Дмитрий Медведев.

Кроме того, на совещании обсуждалась работа по доукомплектованию войск контрактниками и добровольцами в Сибирском федеральном округе.

Ранее реготделение «Единой России» Новосибирской области сообщило, что Медведев также провел в Новосибирске прием граждан. В ходе рассмотренных вопросов были следующие:

  • Волонтёр МГЕР предложил создать в России единый ресурс, который сможет объединить волонтёрские проекты.
  • Представитель дошкольного образования попросила рассмотреть вопрос о включении инструкторов по физической культуре, работающих в детсадах, в список категорий граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию.
  • Многодетная семья из Севастополя обратилась с просьбой предоставить детям билеты на елку в Кремле. Глава семьи сейчас принимает участие в спецоперации, а старший сын в сентябре погиб на СВО.
  • Жительница ДНР, многодетная мама попросила помочь с внедрением в республике регионального материнского капитала, который есть в других субъектах федерации РФ.
  • Из Калининградской области обратилась бывшая жительница ДНР, которая не может оформить пенсионные выплаты. По ее словам, аналогичные проблемы есть у пенсионеров, которые разъехались по другим регионам России.
  • Участник СВО, доброволец столкнулся с проблемой трудоустройства после спецоперации. По его словам, эта тема актуальна для многих воинов, которые возвращаются из зоны боевых действий. Он предложил проработать вопрос поддержки участников СВО в части трудоустройства.
  • Представитель молодых ученых создать платформу по принципу «одного окна», где все участники могли бы размещать заказы на проведение НИОКРов, которые необходимы сегодня бизнесу для решения конкретных задач.

По всем вопросам Дмитрий Медведев дал поручения федеральным министерствам и ведомствам. Для многодетных семей участников СВО он также поручил организовать праздничную программу во время пребывания в Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Медведев планирует проинспектировать предприятия ОПК Новосибирска.

Фото пресс-службы реготделения «Единая Россия»

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : спецоперация СВО прием граждан контрактники добровольцы Дмитрий Медведев


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