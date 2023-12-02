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Какие изменения ждут новосибирцев в декабре

  • 02/12/2023, 12:12
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Какие изменения ждут новосибирцев в декабре
В декабре начнут действовать законы, касающиеся пенсий, загранпаспортов, обязательной маркировки продуктов.

«Двойная» пенсия

Новосибирцы в декабре получат пенсии за два месяца — за декабрь и авансом за январь. Это связано с тем, что год начинается с традиционных длительных каникул. Ожидается, что первые выплаты пенсионеры начнут получать уже первых числах декабря. Пенсия за январь начнет поступать на счета с 25 числа. При этом, январская пенсия окажется больше обычной, так как с 1 января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%.

Пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, с 1 декабря начнут получать повышенную пенсию. Также выплаты повысят пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых.

Еще в декабре поменяется график начисления иных социальных выплат и мер материальной поддержки: федеральные и региональные денежные пособия, которые граждане получают с 1 по 8 число месяца, вместо января будут направлены на счета в декабре.

Кроме того, с 1 декабря в России исчезнут несколько вариантов социальных выплат для семей с детьми. Вместо них будет оформляться универсальное единое пособие. Оно было введено в январе, и 2023 год стал переходным. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могли выбрать: сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. С приходом зимы оформить выплаты по-старому уже будет нельзя.

Колеса не по сезону

О новом штрафе для водителей предупредил юрист

О новом штрафе для водителей предупредил юрист

Правительство РФ в сентябре утвердило измененный список неисправностей, при наличии которых нельзя пользоваться автомобилем. Новые нормы для водителей заработали 1 декабря 2023 года. Один из пунктов в этом списке гласит, что в зимней период (декабрь, январь, февраль) на машине должны быть установлены зимние шины. Наказание за нарушение этого правила прописано в КоАП. Размер штрафа составляет 500 рублей.

При этом, как пояснил 29 ноября глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что сотрудники полиции не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины. По его словам, водители должны самостоятельно принять меры для безопасной езды. Кроме того, глава ГИБДД напомнил, что эксплуатация всесезонных шин возможна в круглогодичном режиме.

Информационная система проследит за мусором

С 1 декабря в России заработала государственная информационной системе (ФГИС) учета твердых коммунальных отходов. В ней будут собраны сведения об источниках образования и местах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), объектах обработки, утилизации, размещения ТКО и другие данные, касающиеся обращения с отходами. Основная цель — оптимизация расходов на транспортировку ТКО.

Предоставлять информацию обязаны органы госвласти регионов, региональные операторы по обращению с ТКО, юрлица и ИП, работающие в этой сфере, российский экологический оператор. Данные в систему должны быть внесены поставщиками информации до 1 января 2024 года.

Маркировка вейпов и безалкогольных напитков

С 1 декабря на территории России не допускается оборот немаркированных одноразовых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Это заключительный этап введения маркировки на табачном рынке, стартовавшей в декабре 2022 года. На сегодняшний день коды маркировки уже наносятся на 5 видов табачной продукции.

Маркировка красной и черной икры станет обязательной с 1 апреля 2024 года

Маркировка красной и черной икры станет обязательной с 1 апреля 2024 года

Обязательной теперь является и маркировка безалкогольных напитков в пластике и стекле. Исключением станут соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье — их начнут позже. В частности, коды на напитках, упакованных в банки, появятся с 1 марта 2024 года.  А соки, нектары, растительное молоко и компоты начнут маркировать с 1 июня.

Кроме того, в России начнется эксперимент по маркировке некоторых видов радиоэлектронной продукции. Он будет проходить с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Участие в нем будет добровольным. Эксперимент проведут, чтобы протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции и ее компонентов.

В перечень товаров, попадающих под маркировку, войдут розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы, оптоволокно и т.д.

Штрафы за «допы»

С 1 декабря 2023 года устанавливается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Под действие данной нормы будут подпадать ситуации, когда до заключения договора приобретения основных товаров (работ, услуг) потребителю предлагается в обязательном порядке приобрести дополнительные товары (работы, услуги) или заключить иные договоры. Кроме того, штраф можно будет получить в ситуации, когда в договор включены условия, которые обуславливают приобретение основных благ обязательным приобретением дополнительных.

Авторизация на российских сайтах

С 1 декабря меняются правила авторизации на российских сайтах. Пройти регистрацию теперь можно по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, а также через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах (более 50% которой находится под российским контролем). Нововведение коснётся только тех сайтов, где есть регистрация и аутентификация пользователя, например, это маркетплейсы. Изменения направлены на защиту персональных данных россиян.

Сотрудничество провайдеров с ФСБ

В декабре начинает действовать новый порядок взаимодействия провайдеров хостинга с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России.

Взаимодействие предписано вести с использованием технических средств провайдеров хостинга, которые обеспечивают выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Не позднее 45 дней после начала предоставления вычислительной мощности для размещения информации в Интернете провайдер обязан подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия.

План внедрения техсредств для проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо разработать в течение трех месяцев после регистрации заявления.

Кроме того, Роскомнадзор начал вести реестр провайдеров хостинга. С 1 февраля 2024 года деятельность не включённых в этот реестр хостеров будет запрещена.

Хранение паспортов невыездных граждан 

Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет на 20%

Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет на 20%

С 11 декабря в России появится единый перечень оснований признания недействительными заграничного, дипломатического и служебного паспортов. Ограничить выезд из страны могут в связи с доступом к секретной информации, призывом в армию, возбуждением уголовного дела, банкротством и по ряду других причин.

При ограничении права на выезд из страны, гражданин обязан передать свой загранпаспорт на хранение.

Этим же законом установлен полный список оснований для признания загранпаспорта недействительным. Среди них, утрата документа, прекращение гражданства, невозврат по истечении срока рабочей командировки и так далее.

Условия содержания осужденных 

С 11 декабря вступает в силу закон, направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых и осужденных. Главная цель — способствовать выполнению задач по исправлению осужденных.

Законом предусмотрено, что возраст детей, которые могут находиться в доме ребенка исправительного учреждения, где отбывает наказание их мать, увеличивается с трех до четырех лет. В два раза (с 1,5 до трех тысяч рублей) увеличивается сумма средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. Кроме того, осужденных к принудительным работам разрешили размещать в мобильных зданиях и сооружениях, а не только в общежитиях, как это было ранее.

Профессии с гражданством 

С 15 декабря будет расширен список профессий иностранных квалифицированных специалистов, которые вправе получить российское гражданство упрощенно. На таких людей не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. В новый перечень войдет 192 профессии.

В новый список вошли медработники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства и ветеринарии, пищевой и атомной промышленности, инженеры, ремонтники судов, электрослесари и монтажники. Среди новых профессий в перечне появились разработчик мультимедийных приложений, фронтенд-разработчик, оператор беспилотных летательных аппаратов. Некоторые специальности из списка исключили, в том числе концертмейстеров и операторов машинного доения.

Согласно закону, иностранные специалисты по профессии из этого списка могут обратиться за видом на жительство без разрешения на временное проживание. Через год работы человек может получить гражданство России упрощенно.

Закрытие музеев

С 22 декабря региональные и муниципальные организации культуры можно будет реорганизовать или ликвидировать только после одобрения специальной комиссии. Если заведение расположено в сельской местности, его смогут закрыть только после опроса местных жителей.

Выдача лицензий на оружие

С 30 декабря срок рассмотрения Росгвардией заявлений о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему будет составлять 20 рабочих дней со дня подачи. Сейчас рассмотрение длится в течение месяца.

Ранее редакция сообщала, что Союз отцов Новосибирской области предлагает запретить аборты в частных клиниках. 

Фото: freepik.com, pressfoto

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : табак Пенсия навязывание услуг мусор маркировка лицензия на оружие закон


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