В парке «Арена» сделают оборудованные спуски к реке Обь

В Новосибирске продолжается создание парка «Арена», который расположен на левом берегу Оби, рядом с одноимённым ледовым дворцом. В частности, по словам вице-мэра Новосибирска, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, жители попросили установить в парке еще одну баскетбольную площадку.

— Кроме того, сейчас разрабатываются доступы к воде и эко-маршруты, которые будут проходить в исторической части парка, где есть выходы пород неолита. Это мы тоже делаем по просьбе жителей и планируем запустить в 2024 году, — добавила Терешкова.

Напомним, что благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

На сегодняшний день в парке «Арена» работают две детские игровые площадки, детская полоса препятствий, баскетбольная площадка, 6 волейбольных полей с песчаным покрытием, которые также можно использовать для зимнего волейбола, а также площадка для воркаута с тренажёрами, бетонный скейт-парк и памп-трек.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска обещали установить в парке «Арена» круглосуточные общественные туалеты.