Из плена, благодаря омбудсмену, за год вернулись 18 новосибирцев

Большинство обращений новосибирцев, чьи родственники и знакомые принимают участие в специальной военной операции, касаются розыска пропавших и вызволения попавших в плен — около 70% от общего количества обращений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

— За 2024 год нами, при помощи федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, установлена судьба 126 новосибирцев. 18 жителей региона удалось вернуть из плена. Для сравнения, в 2023 году из плена вернулись двое новосибирцев, — пояснила Елена Зерняева.

Она также отметила, что за семьями участников СВО в аппарате был закреплен специальный сотрудник. Он выясняет информацию о семье, получают ли они меры поддержки, какая помощь им необходима, направляет запросы в органы региональной и федеральной власти, оказывает правовую и психологическую помощь.

Что касается участников СВО, то большинство обращений связаны с тем, что они недовольны качеством оказания медицинской помощи, не согласны с результатами ВВК (военно-врачебная комиссия), а также жалуются на то, что им не предоставляют отпуск.

Всего в аппарат омбудсмена за 2024 год поступили почти 3 тысячи обращения (+5%), из них письменных 1.5 тысячи (+45%). 45% обращений — вопросы, которые касаются СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске.