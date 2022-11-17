На Октябрьском мосту заменят перильные ограждения

Компания ООО «СпецТрансСтрой», которая выиграла тендер по капитальному ремонту Октябрьского моста, сообщила о планах по полной замене фигурного перильного ограждения в рамках ремонта искусственного сооружения. Специалистам предстоит заменить 2 километра ограждений.

— На мосту 5 видов секций, их состояние — аварийное. Чугун устарел, потрескался, краска слезла. Мы демонтировали одну секцию и огородили место деревянным заграждением. На этой неделе в Новосибирск приедут представители Каслинского завода, покажем им секцию, обсудим возможность изготовления нового литья по аналогии с существующими, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Он также напомнил горожанам, что проход по мосту полностью запрещен.

— Тротуары на части моста демонтированы. Ходить там — опасно для жизни и здоровья, — предупредил Арапов.

Работы по ремонту Октябрьского моста разделены на три этапа. Первый должны завершить до 9 декабря 2022 года, второй — до 8 декабря 2023-го, третий — до 9 декабря 2024-го. К этому времени выполнят ремонт основных несущих конструкций, заменят все слои мостового полотна, уложат новый асфальтобетон, установят новые мачты освещения, пешеходное и дорожное ограждение, выполнят ремонт судовой сигнализации, модернизируют систему водоотвода, произведут работы по антикоррозионной защите и выполнят монтаж системы архитектурного освещения.

На капремонт потратят 2,2 млрд рублей.

«Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Группа «Мечел») является единственным в мире предприятием, где выпускают художественные изделия из чугуна.

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