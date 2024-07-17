Серебро на международной олимпиаде взял школьник из Новосибирска

Борис Михайлов, ученик новосибирской гимназии № 1, стал серебряным призёром международной биологической олимпиады.

Как сообщает в Телеграм-канале Минобразования Новосибирской области, в Республике Казахстан были подведены итоги 35-й Международной биологической олимпиады.

— Олимпиада объединила около 300 школьников из 81 страны, — говорится в сообщении регионального Минобразования.

В состав сборной России на олимпиаде вошли победители всероссийской олимпиады по биологии 2023/24 учебного года. Они завоевали четыре медали: две золотые и две серебряные.

Ранее редакция сообщала о том, что самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике. Ратибор Коптилин взял очередное золото за блестящее знание этой точной науки.