Серебро на международной олимпиаде взял школьник из Новосибирска

Борис Михайлов, ученик новосибирской гимназии № 1, стал серебряным призёром международной биологической олимпиады.
Как сообщает в Телеграм-канале Минобразования Новосибирской области, в Республике Казахстан были подведены итоги 35-й Международной биологической олимпиады.
— Олимпиада объединила около 300 школьников из 81 страны, — говорится в сообщении регионального Минобразования.
В состав сборной России на олимпиаде вошли победители всероссийской олимпиады по биологии 2023/24 учебного года. Они завоевали четыре медали: две золотые и две серебряные.
Ранее редакция сообщала о том, что самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике. Ратибор Коптилин взял очередное золото за блестящее знание этой точной науки.
Источник фото: Минобразования Новосибирской области
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