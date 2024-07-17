Около 25 миллиардов рублей требуется Новосибирску на расселение ветхих домов

В Новосибирске в течение пяти лет расселят 499 многоквартирных домов. Все они были признаны аварийными в период с 2017 года по 2024 годы, сообщил на аппаратном совещании у мэра начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. По его словам, расселение осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и в рамках комплексного развития территорий.

— Стоимость расселения одного объекта стоит порядка 50 миллионов рублей. То есть цена вопроса расселения всего сформированного на сегодня в городе реестра проблемных ветхих аварийных домов порядка 25 миллиардов рублей, — отметил он.

Кондратьев добавил, что город активно использует механизм комплексного развития территорий (КРТ) и за счет застройщиков будут расселены 333 из 499 аварийных домов.

— 44 дома уже заключены договоры, и застройщики приступили к расселению, 67 в проектах. Еще 220 только в перспективе, — доложил начальник департамента.

Он напомнил, что в 2023 году Новосибирск досрочно (на 1 год и 8 месяцев раньше срока) завершил реализацию федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

— Цена вопроса по этим объектам порядка 13 миллиардов рублей, — уточнил Алексей Кондратьев.

На сегодняшний день в городе утверждена новая муниципальная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В нее вошли 293 многоквартирных дома, их расселение будет осуществляться в том числе за счет средств федерального бюджета.

В муниципальную программу также включены дома, в которых введен режим ЧС. В 2024 к расселению запланированы 20 таких домов. Наиболее проблемными начальник департамента назвал дома по Первому переулку Пархоменко №№8 и 10 (в одном из них 54 квартиры, в другом —48). Ситуация в этих домах признана чрезвычайной – конструкции представляют опасность для жителей.

— Сегодня строительный комплекс активно развивается в городе, и мы максимально сосредоточены на территориях, которые заняты аварийными домами, предоставляя их застройщикам для капитального строительства. Плюс вовлекаем средства, полученные от проданных территорий, поступивших в городской бюджет, — отметил он.

Напомним, в начале июля мэрия Новосибирска определила застройщика комплексного развития территории, расположенной за «Локомотив-Ареной». Торги удалось провести только со второй попытки . Первая была оспорена ФАС, а также в суде . В аукционе принимали участие 8 компаний. В ходе аукциона цена поднялась в 25 раз — со 121,5 млн рублей до 3,131 млрд. В первых торгах победитель заплатил за право освоения 60 млн, 100 млн он планировал вложить в благоустройство озера, около 1 млрд рублей — в формирование современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена».

Тем не менее, к депутатам горсовета Новосибирска начали поступать жалобы от жителей, чьи дома вошли в участки комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на одной из сессий горсовета сообщил депутат Александр Бурмистров. По его словам, горожане жалуются, что не могут сделать пристройку к дому, ремонтировать дома, а также зарегистрировать эти изменения.

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