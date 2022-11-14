Сергей Ващенко ушел с должности заместителя председателя правительства Кузбасса

Сергей Ващенко освобожден от должности заместителя председателя правительства КуZбасса (по экономическому развитию и цифровизации) по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-службы правительства Кузбасса. Кто займет этот пост — не сообщается.

Новый председатель правительства Кузбасса Илья Середюк назначил Ващенко на этот пост в конце сентября текущего года, когда занял эту должность после ухода с поста главы города Кемерова. Сергей Ващенко работал зампредом с весны прошлого года, когда с должности ушел Константин Венгер.

Ранее Ващенко входил в состав комиссии, которая рассматривала кандидатуры на пост нового главы столицы Кузбасса. Тем же самым он занимался и в прошлом году, когда проходили выборы на пост главы Кемерова, в которых победил Середюк.

До прихода в правительство Сергей Ващенко был депутатом областного парламента, куда был избран в 2018 году от партии «Справедливая Россия».

В октябре Ващенко рассказал, что в рамках плана по диверсификации экономики к 2026 году в регионе планируется создать не менее 40 000 новых рабочих мест в химической промышленности, машиностроении, производстве бумаги, сельском хозяйстве и других неугольных отраслях экономики, а также других проектах развития Кузбасса.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Кемерове выбран новый мэр.