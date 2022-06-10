Сервис «Яндекс.Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира

Сервис «Яндекс.Карты» перестанет показывать границы государств на больших масштабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

— В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств, — пояснили агентству в компании.

Основными сценариями использования сервиса будут поиск организаций и мест поблизости, выбор общественного транспорта и построение автомобильных маршрутов.

Обновление затронет как веб-версию, так и мобильное приложение, и будет внедряться «постепенно».

— Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт, — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Еда» разработала систему выплат для курьеров-партнеров, которая учитывает пожелания самих доставщиков. Новый конструктор выплат предусматривает оплату пути до ресторана, распределение средств между доставщиками в зависимости от спроса и другие нюансы в работе курьерских служб.