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Сервис «Яндекс.Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира

  • 10/06/2022, 13:05
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Сервис «Яндекс.Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира
И акцентируется на природных объектах.

Сервис «Яндекс.Карты» перестанет показывать границы государств на больших масштабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

— В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств, — пояснили агентству в компании.

Основными сценариями использования сервиса будут поиск организаций и мест поблизости, выбор общественного транспорта и построение автомобильных маршрутов.

Обновление затронет как веб-версию, так и мобильное приложение, и будет внедряться «постепенно».

— Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт, — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Еда» разработала систему выплат для курьеров-партнеров, которая учитывает пожелания самих доставщиков. Новый конструктор выплат предусматривает оплату пути до ресторана, распределение средств между доставщиками в зависимости от спроса и другие нюансы в работе курьерских служб.

Фото: flickr.com — Yuliya_Ogneva

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Яндекс.Карты Яндекс обновление


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