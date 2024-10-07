13 человек были пойманы пьяными за рулем в Новосибирске

В Новосибирске с 4 по 7 октября прошли рейдовые мероприятия под названием «Нетрезвый водитель». В ходе этих акций сотрудники ДПС остановили 29 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Из всех задержанных 14 человек отказались от медицинского освидетельствования, а 13 были привлечены к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Стоит отметить, что двое водителей были задержаны повторно за аналогичное нарушение, что может повлечь за собой уголовную ответственность.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрены серьёзные санкции: штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее редакция сообщала о том, что бесплатно поработает после пьяных покатушек жительница Новосибирской области.