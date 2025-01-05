Пикет в защиту исторического прошлого прошел в Новосибирске

В сквере у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся пикет, посвященный защите историко-культурного наследия города. Организатором мероприятия выступило областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (НОО ВООПИиК). Пикет собрал около 40 человек.

Активисты выступили за сохранение исторических объектов города, которые находятся под угрозой утраты. Среди них — соцгородки «Сибсельмаша» (конструктивизм), авиазавода им. Чкалова (советская неоклассика) и «Тяжстанкогидропресса» (советская неоклассика), Дом культуры им. Клары Цеткин (конструктивизм), здание «Генеральской» школы (шк. №54), здание знаменитой первой в мире физико-математической школы в Академгородке, Речкуновский санаторий под Новосибирском (советская неоклассика), а также военный городок №17 дореволюционной постройки.

— Нам представляется невообразимым, что в Новосибирске, получившем по праву статус «Город трудовой доблести», так масштабно происходит и планируется полное уничтожение целыми кварталами, «городками» и «соцгородами» практически всех мест трудовой славы нашего народа. А в лице Военного городка №17 – и выдающегося памятника военной доблести и славы, — говорят общественники.

Ранее редакция сообщала, что карту индустриального наследия Левобережья разработали в Новосибирске. На ней указаны индустриальные объекты, пока недоступные для туристов.