В микрорайоне Клюквенный начинают строить дороги

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило торги на поиск подрядчика для строительства первого этапа улично-дорожной сети в микрорайоне Клюквенный в Калининском районе. Стартовая цена контракта — 562 млн рублей. Подрядчика АРЖС планирует выбрать в середине мая. Завершить работу он должен до конца ноября 2026 года.
Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.
Участки под строительство в Клюквенном приобрели три компании. Это новосибирская ГК «КПД Газстрой», ижевская компания «Талан», а также омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6», который летом 2024 года уже вышел на площадку. «Талан» планирует вести строительство на четырех участках общей площадью 15 га.
— Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин, — ранее пояснял генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян. — К этому времени будет готова инженерная инфраструктура, первая очередь дорожной сети, которую строит барнаульская компания. Зарезервированы 17 га и 600 млн рублей на благоустройство парковой зоны и озера.
В декабре 2024 года с вокзала «Новосибирск-Главный» до микрорайона Клюквенный отправилась первая электричка.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска готовится к строительству дороги на Клюквенный.
Фото предоставлено пресс-службой Минстроя Новосибирской области.
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