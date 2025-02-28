Сетевые поездки по Карте жителя Новосибирской области введут с 1 марта

С 1 января в Новосибирске заработала новая транспортная система — СберТройка. В течение переходного периода пассажиры столкнулись с проблемами, связанными с оплатой проезда, пополнением счёта. Были вопросы у перевозчиков, которые жаловались на качество работы терминалов. Ситуацию неоднократно разбирали в мэрии Новосибирска, правительстве области, а также обсуждали депутаты горсовета и регионального парламента.

С 1 марта оператор транспортной системы запускает работу сервиса «сетевая поездка», которую можно будет совершить по Карте жителя Новосибирской области. Это означает, что при пересадке с одного вида транспорта на другой пассажиру будет предоставляться скидка в размере 50% или 100%, как ранее в ЕТК.

— Работать «сетевая поездка» будет на всех видах транспорта: трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. Мы планировали запустить её 7 февраля, но решили, что нужно дополнительно протестировать функционал, — рассказала генеральный директор «СберТройки» Елена Колесникова изданию Горсайт.

По ее словам, в настоящее время не наблюдается никаких проблем или сбоев в работе транспортной системы в Новосибирске.

— Действительно, мы столкнулись со сложностями при переходе. Этот период подходит к концу. Мы занимались пусконаладкой, отладкой системы и транспортной инфраструктуры. Провели огромную работу. Но сейчас мы видим, что ситуация стабилизировалась. Значительно сократилось количество обращений пассажиров, – добавила Елена Колесникова.

Жители Новосибирска также отмечают улучшение качества услуг. Судя по комментариям в соцсетях, сбои в работе системы еще бывают, но достаточно быстро устраняются. Некоторые новосибирцы признаются, что им неудобно пополнять карту по новой системе, но, как говорят сами жители, это вопрос привычки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Заксобрании заявили о стабильной работе «СберТройки» в Новосибирске. Транспортный комитет держит реализацию проекта и работу сервиса под контролем.