Рекламодателям

Сетевые поездки по Карте жителя Новосибирской области введут с 1 марта

  • 28/02/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Сетевые поездки по Карте жителя Новосибирской области введут с 1 марта
Оператор транспортной системы заявляет, что переходный период в городе завершается

С 1 января в Новосибирске заработала новая транспортная система — СберТройка. В течение переходного периода пассажиры столкнулись с проблемами, связанными с оплатой проезда, пополнением счёта. Были вопросы у перевозчиков, которые жаловались на качество работы терминалов. Ситуацию неоднократно разбирали в мэрии Новосибирска, правительстве области, а также обсуждали депутаты горсовета и регионального парламента.

С 1 марта оператор транспортной системы запускает работу сервиса «сетевая поездка», которую можно будет совершить по Карте жителя Новосибирской области. Это означает, что при пересадке с одного вида транспорта на другой пассажиру будет предоставляться скидка в размере 50% или 100%, как ранее в ЕТК.

— Работать «сетевая поездка» будет на всех видах транспорта: трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. Мы планировали запустить её 7 февраля, но решили, что нужно дополнительно протестировать функционал, — рассказала генеральный директор «СберТройки» Елена Колесникова изданию Горсайт.

По ее словам,  в настоящее время не наблюдается никаких проблем или сбоев в работе транспортной системы в Новосибирске.

— Действительно, мы столкнулись со сложностями при переходе. Этот период подходит к концу. Мы занимались пусконаладкой, отладкой системы и транспортной инфраструктуры. Провели огромную работу. Но сейчас мы видим, что ситуация стабилизировалась. Значительно сократилось количество обращений пассажиров, – добавила Елена Колесникова.

Жители Новосибирска также отмечают улучшение качества услуг. Судя по комментариям в соцсетях, сбои в работе системы еще бывают, но достаточно быстро устраняются. Некоторые новосибирцы признаются, что им неудобно пополнять карту по новой системе, но, как говорят сами жители, это вопрос привычки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Заксобрании заявили о стабильной работе «СберТройки» в Новосибирске. Транспортный комитет держит реализацию проекта и работу сервиса под контролем.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

1 173

Рубрики : Общество Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : СберТройка карта жителя Metro


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В 2025 году следует ожидать уменьшения ключевой ставки, считает Андрей Костин
28/02/25 14:55
Финансы
Штраф за мертвых животных в мусорках вырос до 700 тысяч рублей в Новосибирске
28/02/25 14:30
Общество
Сетевые поездки по Карте жителя Новосибирской области введут с 1 марта
28/02/25 13:30
Бизнес Общество Транспорт
билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» агрохолдинга «РумелкоАгро» в Алтайском крае
28/02/25 12:36
Бизнес
Приговоры за незаконный оборот оружия вынесли жителям Новосибирской области
28/02/25 12:30
Право&Порядок
Экс-глава СО РАН Александр Асеев хочет снять судимость по делу о мошенничестве
28/02/25 12:15
Право&Порядок
Новые собственники «Чистой планеты» намерены системно развивать e-commerce
28/02/25 12:00
Бизнес
Новые инструменты защиты от мошенников введут на маркетплейсах России
28/02/25 11:30
Бизнес Общество ПроБизнес
Застройщики 90% новостроек Новосибирска предлагают купить квартиры в рассрочку
28/02/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
Почти четыре тысячи тонн сыров произвели за год новосибирские компании
28/02/25 10:30
Агропром Бизнес
Запуск космического корабля к МКС показали в Новосибирске
28/02/25 10:00
Общество
Блогер и учитель вошли в топ-10 наименее перспективных профессий в Новосибирске
28/02/25 9:30
Бизнес Общество
В Новосибирске опять провалились торги на вывоз мусора
28/02/25 9:00
Бизнес
Не просто соседи: как жители Светлого меняют жизнь к лучшему
28/02/25 8:00
Недвижимость
Популярные в Новосибирске сладости подорожают в два этапа
27/02/25 19:00
Бизнес Общество
Треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города
27/02/25 18:30
Общество
Ожидания новосибирцев по зарплате выросли до 70 тысяч рублей
27/02/25 18:00
ПроБизнес Финансы
Видеоблогера наказали в Новосибирске за нарушение авторских прав
27/02/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
Энергетики составили рейтинг недобросовестных управляющих компаний в Новосибирске
27/02/25 17:00
Бизнес
В Новосибирске косметика и парфюмерия за год подорожали на 30%
27/02/25 16:45
Бизнес Общество
Популярное
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Новости компаний
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05
Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона
27/02/25 10:55
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска