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СГК на вертолёте Ми-8 по ночам обследуют теплосети Новосибирска

  • 15/10/2024, 17:45
Автор: Артем Рязанов
СГК на вертолёте Ми-8 обследуют теплосети Новосибирска
Компания проводит обследование с помощью тепловизора

СГК задействовало вертолет Ми-8 для обследования теплосетей Новосибирска.

— В этом году мы обследуем с воздуха 205 квадратных километров теплосетей, — отмечается в сообщении компании.

Во время аэросъемки специалисты подрядной организации используют тепловизор, который работает на контрасте температур. Разница температур внешнего воздуха и теплоносителя помогает обнаружить дефекты на коммуникациях подземной прокладки, нарушение изоляции, места затопления сетей. На основе тепловизионных снимков  теплоэнергетики составят план по устранению обнаруженных повреждений.

Для более эффективной работы тепловизора облеты будут проводиться вечером или ночью.

— Поэтому заранее приносим извинения горожанам за возможные неудобства, — отметили в организации.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчики СГК завершат благоустройство 31 участка после замены труб.

Источник фото: СГК

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК обследования теплосетей вертолет Ми-8


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