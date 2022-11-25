Новогодние мероприятия на улице Ленина оплатит бизнес

Новогодние мероприятия на ставшей на несколько месяцев пешеходной улице Ленина в центре Новосибирска будут в значительной мере оплачены за счёт средств участвующего в празднествах бизнеса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть
— Значительная часть праздничных мероприятий оплачивается не из бюджета, а из привлечённых средств, — заявил градоначальник. — Это — коммерческие организации, хозяйствующие субъекты. Они широко участвуют в этом, у нас есть такая традиция.
Что касается непосредственно праздничной программы в Новосибирске и расходов на неё, то, как уже неоднократно сообщалось, её в виду последних событий, связанных с участием России в спецоперации, часть «праздничных» расходов городского бюджета были перераспределены в пользу новосибирцев-участников СВО и их семей: 10 млн руб. на приобретение обмундирования и оборудования для военных по согласованию с Минобороны. Ещё 25 млн руб. закладываются на социальную помощь семьям мобилизованных новосибирцев.
отменить. Мы не гонимся за количеством. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам нужно человеческое качество.
Об отказе от новогодних «излишеств» заявляли и в правительстве Новосибирской области. Однако полностью финансирование новогодних торжеств город обрезать не планирует.
Ранее редакция сообщала о новогодних планах мэрии для детей с Донбасса.
Фото редакции
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