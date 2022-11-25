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Новогодние мероприятия на улице Ленина оплатит бизнес

  • 25/11/2022, 12:56
Автор:
новогодние мероприятия
К пешеходно-праздничному статусу улицы периодически возникают вопросы.

Новогодние мероприятия на ставшей на несколько месяцев пешеходной улице Ленина в центре Новосибирска будут в значительной мере оплачены за счёт средств участвующего в празднествах бизнеса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Значительная часть праздничных мероприятий оплачивается не из бюджета, а из привлечённых средств, заявил градоначальник. Это коммерческие организации, хозяйствующие субъекты. Они широко участвуют в этом, у нас есть такая традиция.

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Отметим, что уже не первый год пешеходно-праздничный статус ул. Ленина вызывает многочисленные споры, причём не только в культурно-художественном наполнении праздничной программы. Так, в частности, 14 ноября новосибирская прокуратура по результатам проверки возбудила дело о самоуправстве после того, как движение автотранспорта по данной улице было перекрыто на несколько дней раньше анонсированных до этого сроков.

Что касается непосредственно праздничной программы в Новосибирске и расходов на неё, то, как уже неоднократно сообщалось, её в виду последних событий, связанных с участием России в спецоперации, часть «праздничных» расходов городского бюджета были перераспределены в пользу новосибирцев-участников СВО и их семей: 10 млн руб. на приобретение обмундирования и оборудования для военных по согласованию с Минобороны. Ещё 25 млн руб. закладываются на социальную помощь семьям мобилизованных новосибирцев.

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Мы хотели устроить огромный концерт на площади Ленина с перекрытием, огромной сценой и звездами, сообщала вице-мэр Анна Терешкова. На три дня площадь Ленина должна была стать площадкой фестивалей и выступлений. Были различные договоренности с ансамблями. Также планировались салюты с берега на берег, салюты в каждом районе. Сейчас все яркое и запоминающееся пришлось отменить.  Мы не гонимся за количеством. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам нужно человеческое качество.

Об отказе от новогодних «излишеств» заявляли и в правительстве Новосибирской области. Однако полностью финансирование новогодних торжеств город обрезать не планирует.

 

Ранее редакция сообщала о новогодних планах мэрии для детей с Донбасса.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Новый год новогодняя столица России новогодние мероприятия


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