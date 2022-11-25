Новогодние мероприятия на улице Ленина оплатит бизнес

Новогодние мероприятия на ставшей на несколько месяцев пешеходной улице Ленина в центре Новосибирска будут в значительной мере оплачены за счёт средств участвующего в празднествах бизнеса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

— Значительная часть праздничных мероприятий оплачивается не из бюджета, а из привлечённых средств, — заявил градоначальник. — Это — коммерческие организации, хозяйствующие субъекты. Они широко участвуют в этом, у нас есть такая традиция.

Отметим, что уже не первый год пешеходно-праздничный статус ул. Ленина вызывает многочисленные споры, причём не только в культурно-художественном наполнении праздничной программы. Так, в частности, 14 ноября новосибирская прокуратура по результатам проверки возбудила дело о самоуправстве после того, как движение автотранспорта по данной улице было перекрыто на несколько дней раньше анонсированных до этого сроков.

Что касается непосредственно праздничной программы в Новосибирске и расходов на неё, то, как уже неоднократно сообщалось, её в виду последних событий, связанных с участием России в спецоперации, часть «праздничных» расходов городского бюджета были перераспределены в пользу новосибирцев-участников СВО и их семей: 10 млн руб. на приобретение обмундирования и оборудования для военных по согласованию с Минобороны. Ещё 25 млн руб. закладываются на социальную помощь семьям мобилизованных новосибирцев.

Привычный символ нового года в Новосибирске может «пойти под нож» Мы хотели устроить огромный концерт на площади Ленина с перекрытием, огромной сценой и звездами, — сообщала вице-мэр Анна Терешкова. — На три дня площадь Ленина должна была стать площадкой фестивалей и выступлений. Были различные договоренности с ансамблями. Также планировались салюты с берега на берег, салюты в каждом районе. Сейчас все яркое и запоминающееся пришлось отменить. Мы не гонимся за количеством. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам нужно человеческое качество.

Об отказе от новогодних «излишеств» заявляли и в правительстве Новосибирской области. Однако полностью финансирование новогодних торжеств город обрезать не планирует.

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